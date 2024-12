Von Schlager bis Rock Neue Weihnachtsalben 2024: Besinnliche Songs für das Fest

Francine Jordi bringt ihren Fans "Ein Stückchen Weihnacht" ins Wohnzimmer. (jom/spot)

SpotOn News | 20.12.2024, 21:15 Uhr

Auch 2024 wollen Musiker mit ihren Weihnachtsalben für besinnliche Stimmung sorgen. Dabei interpretieren sie nicht nur klassische Weihnachtssongs neu, sie steuern auch selbstgeschriebene Lieder bei.

Nationale wie internationale Künstlerinnen und Künstler feiern das Weihnachtsfest auch musikalisch. Sie veröffentlichen thematisch passende Alben oder Songs, mit denen sie die Hörerschaft durch die Feiertage begleiten wollen. Wer hat sich dieses Jahr dem Thema Weihnachten musikalisch angenommen?

"The Gift of Love" von Jennifer Hudson

Premiere für Jennifer Hudson (43): Die US-Sängerin und -Schauspielerin hat dieses Jahr ihr erstes Weihnachtsalbum veröffentlicht. "The Gift of Love" erschien bereits im Oktober und enthält eine Auswahl an weihnachtlichen Liedern wie "The Christmas Song", "O Holy Night" oder "Winter Wonderland" ebenso wie eigene Songs wie "Almost Christmas".

"Ich habe von diesem Moment geträumt, solange ich denken kann", schrieb Hudson bei Instagram zur Veröffentlichung. "Als Weihnachtsfan könnte ich nicht aufgeregter sein, euch allen dieses frühe Weihnachtsgeschenk zu machen. An meine Familie, Freunde und Fans: Ich hoffe, dass diese Sammlung von Liedern ein Geschenk ist, das Jahr für Jahr weitergegeben wird, und dass es Teil eurer Weihnachtstradition wird. Mein Gebet für jeden von euch ist, dass ihr die Liebe findet! Vor allem möchte ich Gott dafür danken, dass er uns in dieser heiligen Nacht, in der Christus geboren wurde, sein Geschenk der Liebe gemacht hat."

"Merry Christmas (30th Anniversary Edition)" von Mariah Carey

Während sich Hudson in einem Interview als "Prinzessin von Weihnachten" bezeichnet, würde sie der "Königin von Weihnachten" niemals die Krone stehlen, wie sie selbst sagt. Denn auf dem Thron ist und bleibt für sie Mariah Carey (55). Diese feiert 2024 das Release-Jubiläum ihres Albums "Merry Christmas", das am 1. November 1994 veröffentlicht wurde und ihren globalen Hit "All I Want for Christmas Is You" beinhaltete.

Die "Queen of Christmas", die auch in eine "Christmas Time"-Tour startete, zelebriert das 30. Jubiläum unter anderem mit Weihnachtsdeko-Angeboten und verschiedenen Editionen von "Merry Christmas", darunter Picture-Disc-Versionen und ein Deluxe-Set.

"Christmas" von Albert Hammond

Der britische Musiker Albert Hammond (80) hat am 8. November 2024 sein allererstes Weihnachtsalbum veröffentlicht. "Christmas" bietet 15 Weihnachtslieder, die der Sänger neu interpretiert hat. Dazu zählen Boney M.s "Mary's Boy Child", das mit Kinderchor erklingt, eine neue Interpretation von "God Rest Ye Merry, Gentlemen" oder eine flottere Version von "Rudolph the Red-Nosed Reindeer". Auch eine neue Variante seines eigenen Weihnachtsliedes "Under the Christmas Tree" (1989) befindet sich auf der Platte.

"Ich bin dankbar, so wie ihr sicherlich auch, dass wir jedes Jahr diese Zeit haben, um uns an die Hoffnung und Freude all dessen zu erinnern", erklärt der Musiker in einem Statement. Er bete dafür, "dass wir diese Dinge auch im Alltag bewahren und Tag für Tag gemeinsam die Welt verändern". Erst Anfang des Jahres hatte Hammond sein jüngstes Album "Body of Work" veröffentlicht.

"Die Weihnachtsplatte" von Madsen

Auch die deutschen Indie-Rocker von Madsen waren dieses Jahr umtriebig. Anlässlich des zwanzigsten Jubiläums wurde das Madsen-Debütalbum Anfang November neu auf Vinyl aufgelegt. Am 6. Dezember folgte das neue Album, das selbstgeschriebene Weihnachtslieder parat hält. Die "mal stillen, mal lauten" Songs auf "Die Weihnachtsplatte" sollen eine Mischung aus Rock, Punk und Pop bereithalten.

Mit der Single "Es geht wieder los" feierten die Musiker bereits im vergangenen Jahr ihr allererstes Weihnachtslied, das es nun auch auf das Album geschafft hat. In einem Statement zeigen sich die Bandmitglieder als Fans der besinnlichen Zeit: "Wir mögen Weihnachten. Sich auf das Jahr besinnen, Dinge verschenken, mit der Familie abhängen, gemeinsam kochen, das Haus schmücken, Weihnachtsplatten hören – all diese Dinge lieben wir."

"Ein Stückchen Weihnacht" von Francine Jordi

Die Idee hatte sie schon länger, 2024 setzte sie diese nun in die Tat um: Die Schweizer Sängerin Francine Jordi (47) hat Anfang November "Ein Stückchen Weihnacht" veröffentlicht. Der Untertitel "Mein Geschenk für Dich" zeigt, dass Jordi ihren Fans ein musikalisches Geschenk zum Fest machen wollte. Auf dem Album ist unter anderem die hoffnungsvolle Ballade "Wunder" zu finden, in der Jordi singt: "Jeder braucht im Leben mal ein Wunder, heute geschieht's vielleicht für dich."

"Es sind alles Weihnachtslieder, die mich sehr berühren oder auch Themen, die mich persönlich sehr beschäftigen", erklärte Jordi im Gespräch mit spot on news. "Wie z.B. das Lied 'Dieses Stückchen Weihnacht'. Da frage ich mich, warum wir dieses Bewusstsein einander offener zu begegnen, füreinander Zeit zu haben, nicht das ganze Jahr leben können." Zum Song "Wunder" erklärt sie: "Jeder von uns erlebt in seinem Leben dunkle Zeiten und braucht ab und zu ein Wunder. Aber dieses Wunder wird nicht immer mit Pauken und Trompeten kommen, sondern manchmal ganz leise. Das kann alles Mögliche sein – eine vermeintlich flüchtige Begegnung, ein Zitat, irgendwas, das einem wieder die Kraft zum Aufstehen und Weitergehen gibt."

"Xmas" der "DSDS"-Allstars

Die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" will dieses Jahr ebenfalls einen weihnachtlichen Beitrag leisten. Am 29. November wurde das Album "Xmas" veröffentlicht, auf dem die diesjährigen Finalisten Nissim Mizrahi, Christian Jährig, Philip Matas und Tom Mc Conner zu hören sind.

Die vier haben Weihnachtsklassiker wie "Happy Xmas (War Is Over)", "Feliz Navidad" oder "Let It Snow" neu interpretiert. Als "DSDS"-Allstars, zu denen fünf weitere Kandidaten aus der letzten Runde gehören, haben sie sich auch dem Wham!-Hit "Last Christmas" gewidmet. Zu "Happy Xmas" wurde vor Albumveröffentlichung auch ein Musikvideo geteilt, in dem die vier Finalisten gemeinsam am festlich gedeckten Weihnachtstisch sitzen und gemeinsam singen.

Weihnachtssingles

Einige Musiker steuern nicht ein ganzes Album, dafür aber Singles zum diesjährigen Weihnachtsprogramm bei. Vanessa Mai (32) präsentierte am 15. November als Abschluss ihres musikalischen Jahres eine Weihnachtssingle. Die Sängerin hat sich dem 2017 veröffentlichten Hit "Snowman" der australischen Sängerin Sia (48) angenommen. "Es gibt viele deutsche Versionen von verschiedensten Christmas-Songs, aber 'Snowman' gab es bisher noch nicht", erzählte Mai im Interview mit spot on news über ihre Single "Schneemann". "Und es passt super auf Deutsch, was nicht immer der Fall ist."

Giovanni Zarrella (46) veröffentlichte zur selben Zeit ein besonderes Duett mit Weltstar Cher (78). Der deutsch-italienische Musiker singt im Remake von Chers letztjährigen Weihnachtshit "DJ Play A Christmas Song" eine italienische Strophe. Darin besingt Zarrella den Zauber der Heiligen Nacht. Wie es zur weihnachtlichen Zusammenarbeit von Cher und Zarrella kam, hat der Sänger spot on news verraten: "Glücklicherweise sind Cher und ich bei dem gleichen Label (Warner Music) und wir wurden von beiden Seiten gefragt, ob wir uns ein Duett mit dem jeweils anderen vorstellen können." Ein persönliches Treffen habe sich trotz des gemeinsamen Songs bisher noch nicht ergeben.

In der internationalen Musikwelt liefern unter anderem Charlie Puth (33) mit seiner Single "December 25th" oder Michael Bublé (49) mit Carly Pearce (34) und dem gemeinsamen Song "Maybe This Christmas" den passenden Sound für das Fest.