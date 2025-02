Er spielt Ex-Teenieschwarm Flo Neue ZDF-Serie „The Comeback“: Bill Kaulitz übernimmt die Hauptrolle

Bill Kaulitz wird als Flo in der ZDF-Serie "The Comeback" zu sehen sein. (ili/spot)

SpotOn News | 06.02.2025, 13:34 Uhr

Nach Castingshows, Podcast und Netflix-Serie steht nun sein Schauspieldebüt an. Musiker Bill Kaulitz spielt die Hauptrolle in der neuen ZDF-Serie "The Comeback".

Einen Tag, nachdem Bill Kaulitz (35) auf seinem Instagram-Account ein Update zur Fortsetzung der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz", die er mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz dreht, gegeben hat, wird auch schon das nächste spannende Projekt öffentlich.

"The Comeback" mit Bill Kaulitz als ehemaliger Teenieschwarm

Wie der jüngsten Fördermeldung der Film- und Medienstiftung NRW zu entnehmen ist, wird eine neue ZDF-Serie finanziell unterstützt: "The Comeback" mit Bill Kaulitz im Cast. Das Drehbuch stammt demnach von Ricarda Schemann und Johannes Rothe. Facundo Scalerandi wird Regie führen und produziert wird der Mehrteiler von Network Movie, Köln.

Den Inhalt fasst die Stiftung mit zwei Sätzen zusammen: "Für das 20-jährige Jubiläum einer in Vergessenheit geratenen Band, beschließt der ehemalige Teenieschwarm Flo, mit der ziemlich zerstrittenen Band ein Comeback zu wagen. Aber wen soll das heute noch interessieren?"

Mit 900.000 Euro gehört "The Comeback" zu den eher gewichtigeren Fernsehfilm- und Serienprojekten, die die Film- und Medienstiftung NRW unterstützt. "Die Jury unter Vorsitz von Walid Nakschbandi setzt damit erneut ein starkes Signal für Qualität, Relevanz, kluge Unterhaltung und Vielfalt", verteilt die Organisation Vorschusslorbeeren zu allen 29 geförderten Projekten.

Dass sich der Sänger Bill Kaulitz in einen ehemaligen Teenieschwarm hineinversetzen kann, scheint naheliegend, ist er doch seit 2005 Frontmann der Magdeburger Band Tokio Hotel, die mit ihrem Superhit "Durch den Monsun" (2005) reihenweise Teenieherzen zum Schmelzen brachte.

Weder der Sender noch Kaulitz haben sich bislang zu der kommenden Serie geäußert. Drehstart, geschweige denn Ausstrahlungstermin sind ebenfalls noch nicht bekannt.

Castingshows, Podcast und Netflix-Serie

Bekannt ist aber bereits, wann die lang ersehnte zweite Staffel der Netflix-Dokuserie "Kaulitz & Kaulitz" veröffentlicht wird: "#thissummer", heißt es in den Hashtags zum Instagram-Post.

In der aktuellen Ausgabe ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" gingen die Zwillinge weiter ins Detail: "Leute, wir können es euch berichten, morgen ist allerletzter Drehtag, letztes Interview für 'Kaulitz & Kaulitz' Staffel zwei auf Netflix. Kommt im Sommer", verkündet Bill Kaulitz und ergänzt dann: "Können wir eigentlich verraten, wann? Machen wir einfach: kommt im Juni. Morgen ist unser letztes Doppelinterview."

Erfahrungen vor der Kamera sammelte Bill Kaulitz außerdem in verschiedenen Castingshows: "Deutschland sucht den Superstar" (2013, Jurymitglied, RTL), "Germany's next Topmodel" (2019, 2021, Gastjuror, ProSieben), "Queen of Drags (2019, Jurymitglied, ProSieben), "The Voice of Germany" (2023, Coach, ProSieben), als "That's My Jam"-Moderator (2023, RTL+) sowie als "Wer stiehlt mir die Show "- und "LOL: Last One Laughing"-Teilnehmer (2023, 2024).