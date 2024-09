2026 im Kino Neuer He-Man-Film: „Mad Men“-Star Alison Brie wird zur Bösewichtin

Alison Brie ist unter anderem bekannt aus der Serie "Mad Men". (hub/spot)

SpotOn News | 05.09.2024, 09:45 Uhr

Der neue He-Man-Film nimmt offenbar Form an. Mit Schauspielstar Alison Brie ist die Rolle der Superschurkin Evil-Lyn besetzt worden.

Mit "Mad Men"-Schauspielerin Alison Brie (41) stößt ein neuer Star zum Cast des geplanten Live-Action-Films "Masters of the Universe" von Amazon MGM Studios und Mattel Films. Das berichtet unter anderem das US-Branchenportal "Variety". Die 41-Jährige wurde demnach für die Rolle der Superschurkin Evil-Lyn gecastet, Skeletors Stellvertreterin.

Alison Brie steht für das Projekt mit Nicholas Galitzine (29, "Mary & George") vor der Kamera. Der britische Schauspieler soll die Hauptfigur He-Man verkörpern. Mit dabei ist dem Bericht zufolge zudem Camila Mendes (30, "Riverdale") als Teela, Chefin der königlichen Garde, auf die He-Man alias Prinz Adam ein Auge geworfen hat.

"Masters of the Universe": Auch Dolph Lundgren war schon He-Man

Über die Handlung des Films, der im Juni 2026 in die Kinos kommen soll, ist bisher nichts bekannt. Die Original-Geschichte dreht sich um Prinz Adam von Eternia, der sich in den muskulösen He-Man verwandelt. Mit Hilfe seines magischen Schwerts soll der Held seinen Heimatplaneten gegen den bösen Skeletor verteidigen. Evil-Lyn ist Skeletors rechte Hand und verfügt über einen Zauberstab mit einer Kristallkugel an der Spitze.

Ein Regisseur für den neuen Film soll ebenfalls bereits feststehen: Travis Knight (50, "Bumblebee") wird US-Medienberichten zufolge die Geschichte inszenieren – und letztendlich auf die große Leinwand bringen. Das "Masters of the Universe"-Projekt soll sich bereits seit 2007 in verschiedenen Stadien in der Entwicklung befinden.

Spielzeugserie seit den 1980er Jahren ein Hit

Die Spielzeugserie rund um He-Man ist schon seit den 1980er Jahren ein Erfolg. Eine erste Zeichentrickserie dazu "He-Man – Im Tal der Macht " startete im Jahr 1983. In einem Film von 1987 spielten Dolph Lundgren (66, He-Man), Frank Langella (86, Skeletor) und Meg Foster (76, Evil-Lyn) die Hauptrollen.