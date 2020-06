Neuer Job: Emma Watson im Aufsichtsrat von Luxus-Konzern

Emma Watson hat einen neuen Job: Sie soll im Aufsichtsrat eines französischen Luxus-Konzern sitzen. Zu den Marken gehören unter anderem Gucci und Brioni.

Emma Watson (30, „Die Schöne und das Biest“) hat sich nicht nur mit ihrer Rolle der Hermine Granger in der weltberühmten „Harry Potter“-Filmreihe einen Namen gemacht. Die Schauspielerin gilt inzwischen auch als Mode-Ikone und hat unter anderem für britische Fashionlabels wie Burberry gemodelt. Diese Arbeit hat sich nun offenbar bezahlt gemacht.

Watson wurde in den Aufsichtsrat des französischen Luxus-Konzerns Kering berufen. Das gab das Unternehmen auf seinem offiziellen Twitter-Account bekannt. „Kering ist stolz darauf zu verkünden, dass Emma Watson neben Jean Liu Qing und Tidjane Thiam dem Aufsichtsrat beigetreten ist. Ihre Ernennung wurde von den Aktionären von Kering während der Hauptversammlung der Gruppe genehmigt sowie vom Verwaltungsrat im März vorgeschlagen“, schreibt Kering.

Kering is proud to announce that @EmmaWatson is joining its Board of Directors, alongside @JeanLiuQing & Tidjane Thiam. Their appointments have been approved by Kering’s shareholders during the Group’s Annual General Meeting, as proposed by the Board of Directors in March. pic.twitter.com/WjfnZW0V4o

— Kering (@KeringGroup) June 16, 2020