Neuer Look: Camila Cabello trägt zum ersten Mal kurze Haare

Camila Cabello hat auf Instagram einen neuen Look präsentiert und feiert damit eine Premiere: Sie trägt zum ersten Mal in ihrem Leben kurze Haare.

Camila Cabello (23, „Havana“) hat mit einem Foto auf Instagram ihre Fans mit einem neuen Look überrascht: Zum ersten Mal in ihrem Leben hat sich die Sängerin beim Friseurbesuch einen Kurzhaarschnitt verpassen lassen.

„Ich habe meine Kurzhaar-Jungfräulichkeit verloren!! Ich hatte mein ganzes Leben lange Haare. Es wurde Zeit, an diesen Schultern frischen Wind zu spüren“, schreibt Cabello zu dem Foto. Passend dazu trägt sie auf dem Bild, das ihr Freund Shawn Mendes (22) aufgenommen hat, ein schulterfreies Oberteil und blickt über ihre linke Seite in die Kamera. Ihre Haare im neuen Look rahmen in natürlichen Locken fallend ihr Gesicht. Die Fans freuten sich nicht nur über den neuen Look der Musikerin, sondern hinterließen auch eine Menge an Herzchen-Emojis unter einem neuen Pärchen-Foto, das Cabello kurz danach postete und sie in den Armen ihres Freundes zeigt.

