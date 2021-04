Neuer Look: Jenny Lange überrascht mit krassem Umstyling

Jenny Lange

06.04.2021 13:23 Uhr

Jenny Lange ist kaum wieder zu erkennen: Die Ex von Bachelor Andrej Mangold hat ein Umstyling der Extraklasse gewagt. Doch der neue Look kommt nicht bei allen so gut an...

Ex-Bachelor-Kandidatin Jenny Lange (27) ist eigentlich bekannt für ihren natürlichen Look: Wenig Make-up, keine ausgefallenen Frisuren und schlichte Outfits. Davon scheint das TV-Sternchen nun aber genug zu haben: Die 27-Jährige wagt eine krasse Veränderung. Das Ergebnis teilt sie auf Instagram und sorgt damit für geteilte Meinungen.

Jenny Lange ist kaum wieder zu erkennen

Vor wenigen Tagen hat sich Jenny in die Hände von echten Profis begeben, die ihr ein komplettes Umstyling verpasst haben. In einem Video präsentiert die 27-Jährige ihren neuen Look anschließend auf Instagram und der kann sich wirklich sehen lassen: Statt dem schlichten glatten Longbob, zeigt sich Jenny nun mit einer wilden Lockenmähne. Und auch beim Make-up scheint sie diesmal ein wenig in den Farbtopf gegriffen zu haben. Eine echte Verwandlung!

Jenny Lange wird zum Jennifer Lopez Double

Die Fans erkennen Jenny kaum wieder. Dafür fällt ihnen allerdings die Ähnlichkeit zu einem waschechten Hollywoodstar auf: Namenvetterin Jennifer Lopez! In den Kommentaren finden sich etliche Vergleiche mit der Latina. Und auch Jenny selbst scheint die Ähnlichkeit aufzufallen, denn ihren jüngsten Post kommentiert sie mit den Worten: „Jenny from the Block“, eine Anspielung auf den gleichnamigen Top-10-Hit von J.Lo.

Jenny Langes Styling kommt nicht bei allen gut an

Doch das Styling gefällt nicht allen Fans. Während die einen Jenny mit Komplimenten überhäufen, sind die anderen weniger begeistert: „Furchtbar gestellt und überhaupt nicht natürlich“, „Zu viel Schminke, steht dir gar nicht“ jammern die Follower. Und Jenny selbst? Die feiert ihren neuen Look! „Ich bin einfach nur sprachlos… I love it!“, schreibt sie unter das Video.

Das steckt hinter Jenny Langes Umstyling

Viele vermuten hinter Jennys Umstyling ein neues Projekt. Das soll allerdings nicht der Fall sein. Denn die Betreiber des Friseur-Salons verraten in den Kommentaren unter dem Video, dass es eine ganz spontane Entscheidung war. Offenbar hatte Jenny einfach Lust auf eine Veränderung. Die war allerdings nur von kurzer Dauer, denn nach dem Haare waschen zeigt sich die Ex von Bachelor Andrej Mangold in ihrer Instagram-Story schon wieder mit ihrer bekannten glatten Mähne. (AB)