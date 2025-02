Letzter Einsatz für Ethan Hunt? Neuer „Mission Impossible“-Trailer punktet mit Action und Nostalgie

Tom Cruise (l.) in "Mission: Impossible - The Final Reckoning". (smi/spot)

SpotOn News | 10.02.2025, 14:10 Uhr

Action satt und ein nostalgischer Blick auf Teil eins von 1996: Beim Super Bowl feierte ein neuer Trailer zu "Mission: Impossible - The Final Reckoning" Premiere. Es ist der achte und wohl letzte Einsatz von Tom Cruise als Ethan Hunt.

30 Sekunden Action pur. Paramount Pictures hat im Rahmen des Super Bowls am Sonntag einen neuen Teaser zu "Mission: Impossible – The Final Reckoning" gezeigt. Wirklich neue Bilder bietet der Clip zu Tom Cruises (62) achtem und wahrscheinlich letztem Einsatz als Ethan Hunt nicht. Es handelt sich eher um ein Best-of des fast zweiminütigen Trailers, den Paramount im November 2024 veröffentlicht hat.

Das Spektakulärste an dem neuen Teaser ist die Art und Weise, wie die schon bekannten Momente präsentiert werden. Zunächst ist Tom Cruise nur auf einem schmalen Streifen in der Mitte des Bildschirms zu sehen. Dabei sprintet er. Natürlich. Der mit fast übermenschlichem Tempo und Ausdauer rennende Tom Cruise ist zu einem der Markenzeichen der "Mission: Impossible"-Reihe geworden.

Tom Cruise wurde bei Stunts ohnmächtig

Langsam wird der Ausschnitt immer breiter, bis er am Ende des Clips den ganzen Bildschirm ausfüllt. Bis dahin sehen Fans Actionszenen an Land, im Wasser, im ewigen Eis und in der Luft – einer der spektakulärsten Stunts der Reihe. Tom Cruise hängt an einem Doppeldeckerflugzeug, das in der Luft um die eigene Achse rotiert.

Tom Cruise machte auch diesen Stunt wieder selbst. Dabei wurde er laut eigener Angaben mehrmals bewusstlos. "Wenn du dein Gesicht in den Wind hältst, während du mit 120 bis 130 Meilen pro Stunde fliegst, bekommst du keinen Sauerstoff", erklärte der Star dem Magazin "Empire". "Also musste ich lernen, wie ich richtig atme", so Cruise weiter. "Es gab Momente, in denen ich physisch ohnmächtig wurde; ich war nicht mehr in der Lage, zurück ins Cockpit zu gelangen."

Ikonische Szene aus Teil eins von 1996

Im Trailer zum möglicherweise finalen "Mission: Impossible"-Film gibt es auch einen nostalgischen Moment. Fans sehen eine ikonische Szene aus dem ersten Teil, der 1996 in die Kinos kam. Darin seilt sich Ethan Hunt in ein Labor ab, das durch Bewegungsmelder auf dem Boden gesichert ist. Erst kurz vor dem Aufkommen auf dem Boden fangen die Seile Ethan ab.

Dann fällt ein Messer nach unten, das Ethans Kollege Franz Krieger (Jean Reno, 76) fallen ließ. Dieses Messer hält der gealterte Tom Cruise in Teil acht wieder in der Hand.

"Mission: Impossible – The Final Reckoning" sollte eigentlich direkt nach "Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins" (2023 im Kino) gedreht werden. Doch dann kam Corona und später der Doppelstreik der Autoren und Schauspieler dazwischen.

Ein für 2024 geplanter Kinostart war deshalb nicht haltbar. "Mission: Impossible 8" soll nun am 21. Mai 2025 in die Kinos kommen.