Neuer Quotenrekord für Münster-„Tatort“-Team

Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) im "Tatort: Rhythm and Love". (ili/spot)

03.05.2021 10:13 Uhr

14,22 Millionen Zuschauer schalteten am Sonntag beim "Tatort: Rhythm and Love" ein. Damit schließt das Münster-Team an seinen eigenen Rekord an.

Der „Tatort: Rhythm and Love“ (2. Mai, das Erste) des Münsteraner Teams um Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, 61) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 56) lockte am Sonntagabend sensationelle 14,22 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Damit übertraf das beliebteste Team der Krimireihe seine eigenen jüngeren Ausstrahlungen bis zum Rekord aus dem Jahr 2017. Beim „Tatort: Fangschuss“, der im April 2017 ausgestrahlt wurde, hatten 14,56 Millionen eingeschaltet.

„Tatort: Stoevers Fall“ mit Manfred Krug (1937-2016) als Kriminalhauptkommissar Paul Stoever und Charles Brauer (85) als sein Kollege Peter Brockmöller, der im Juli 1992 im Ersten lief, ist mit 15,86 Millionen Zuschauern bis heute der Spitzenreiter.