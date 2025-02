Dafür Tom Cruise und "GNTM" Neuer Sendeplatz für „TV total“: Kein Quoten-Rennen mit Stefan Raab

"TV total" mit Sebastian Pufpaff (r.) geht dem direktem Duell mit Stefan Raab aus dem Weg. (jom/spot)

SpotOn News | 12.02.2025, 16:30 Uhr

ProSieben modelt überraschend sein TV-Programm um: Der Sender schickt am Mittwoch nicht mehr "TV total" ins Primetime-Rennen, sondern Tom Cruise und bald die Männer-Folgen von "Germany's next Topmodel". Die direkte RTL-Konkurrenz mit Stefan Raab bleibt damit aus.

ProSieben hat kurzfristig an seiner Programmplanung geschraubt. Fans von "Germany's next Topmodel" und "TV Total" aufgepasst: Die erste Männer-Folge der Model-Castingshow wird nicht wie angekündigt am kommenden Dienstag, 18. Februar, sondern am Mittwoch, 19. Februar, gezeigt. Dafür räumt "TV total" seinen Sendeplatz und wird von Mittwoch auf Dienstag geschoben. Mit der Programmänderung könnte der ehemalige Gastgeber von "TV total" etwas zu tun haben.

Video News

Nicht Stefan Raab, sondern Heidi Klum als Konkurrenz

Denn ab Mittwoch, 12. Februar, zeigt RTL Stefan Raabs (58) RTL+-Spielshow "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" erstmals im Free-TV zur Primetime. Damit wurde insgeheim ein Quoten-Duell mit seiner alten ProSieben-Sendung "TV total", die mittlerweile von Sebastian Pufpaff (48) präsentiert wird, ausgerufen. Zu dem Quoten-Rennen kommt es nun jedoch kein einziges Mal.

Denn schon am 12. Februar zeigt ProSieben zur Primetime nicht "TV total", sondern den Film "Mission Impossible – Dead Reckoning Teil Eins". "TV total" in seiner letzten Mittwochausgabe folgt dann um 23:01 Uhr. Zum weiteren Wochenplan zählt am Donnerstag, 13. Februar, die erste Frauen-Folge von "Germany's next Topmodel".

Ab nächster Woche Dienstag, 18. Februar, läuft "TV total" dann immer dienstags, um 20:15 Uhr. Es folgt "Olaf Scholz. Showdown im Kanzleramt" mit Katrin Bauerfeind (42) um 21:25 Uhr. Ab Mittwoch, 19. Februar, geht dann "Germany's next Topmodel" mit seiner Männer-Folge immer mittwochs um 20:15 Uhr ins Rennen.