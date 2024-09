Mit Spannung erwartete Fortsetzung Neuer „Spider-Man“-Film findet in Destin Daniel Cretton wohl Regisseur

Filmemacher Destin Daniel Cretton soll für den Regie-Posten bei "Spider-Man 4" im Gespräch sein. (lau/spot)

SpotOn News | 10.09.2024, 16:49 Uhr

Marvel-Regisseur Destin Daniel Cretton soll laut US-Medienberichten den nächsten "Spider-Man"-Film inszenieren. Das Superhelden-Projekt mit Tom Holland in der Hauptrolle nimmt somit Form an.

Hervorragende Nachrichten für Fans der von Tom Holland (28) gespielten freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, hat "Spider-Man 4" in dem US-Amerikaner Destin Daniel Cretton (45) wohl seinen Regisseur gefunden. Der Filmemacher hinter dem Marvel-Werk "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" befindet sich demnach derzeit im Gespräch für den Regie-Posten.

"Spider-Man 4" soll bereits 2025 in die Dreharbeiten starten

Daneben berichtet der "Hollywood Reporter", dass die erfahrenen Marvel-Drehbuchautoren Chris McKenna (46) und Erik Sommers (47) erneut mit an Bord sind. Sie arbeiteten bereits an den Skripten zu den bisherigen drei "Spider-Man"-Filmen mit Tom Holland. "Homecoming", "Far From Home" und "No Way Home" spielten kombiniert die beeindruckende Summe von knapp vier Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen ein.

Laut eines Berichts von "Deadline" seien auch die Franchise-Stars Holland und Zendaya (spielt MJ, 28) in die Entwicklung von "Spider-Man 4" involviert. Eine Rückkehr in ihre Rollen wird daher erwartet.

Details zur Handlung des vierten "Spider-Man"-Films liegen gegenwärtig noch nicht vor. Peter Parkers (Holland) Freunde vergaßen am Ende von "Spider-Man: No Way Home", wer er ist. Der wahrscheinliche "Spider-Man 4"-Regisseur Cretton hat für die Marvel Studios auch die Streaming-Serie "Wonder Man" inszeniert, zu der die Dreharbeiten jüngst abgeschlossen werden konnten.

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" gilt als einer der wenigen Lichtblicke unter den Kino-Veröffentlichungen der Marvel Studios aus den vergangenen Jahren. Im Corona-Jahr 2021 in den Kinos gestartet, konnten über 430 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt werden. Auch die Filmkritik zeigte sich angetan. Auf der Kritiken-Sammelseite "Rotten Tomatoes" steht das Marvel-Werk bei exzellenten 91 Prozent positiver Rezensionen.