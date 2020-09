22.09.2020 14:37 Uhr

Neuer „Tatort“: Heike Makatsch und Sebastian Blomberg drehen in Mainz

Heike Makatsch und Sebastian Blomberg drehen ihren zweiten "Tatort" in Mainz. In "Blind Date" wird eine blinde Studentin zur Hauptzeugin.

Das Warten hat ein Ende, Kommissarin Berlinger kehrt zurück – und Kollege Rascher auch. Wie der SWR am Dienstag mitteilte, haben die Dreharbeiten für den zweiten gemeinsamen „Tatort“ der Schauspieler Heike Makatsch (49, „Ich war noch niemals in New York“) und Sebastian Blomberg (48, „Die Neue Zeit“) begonnen. Der Film mit dem Arbeitstitel „Blind Date“ wird noch bis Ende Oktober unter der Regie von Ute Wieland (63, „Tigermilch“) in Mainz und Umgebung gedreht.

Bislang ermittelte Kommissarin Ellen Berlinger in zwei Sonntagskrimis: Der „Tatort: Fünf Minuten Himmel“ aus Freiburg wurde 2016 ausgestrahlt, der „Tatort: Zeit der Frösche“ aus Mainz folgte 2018. In letzterem kam Kommissar Martin Rascher hinzu.

Darum geht’s im „Tatort: Blind Date“

In einer Mainzer Tankstelle wird der Tankwart erschossen – der zweite und dieses Mal tödliche Überfall innerhalb von zwei Wochen. Einzige Zeugin des Mordes ist die blinde Jura-Studentin Rosa Münch (Henriette Nagel), die noch bei ihren Eltern wohnt und sich nach einem Leben jenseits der überfürsorglichen Kontrolle ihres Vaters sehnt.

Ellen Berlinger (Makatsch) und Martin Rascher (Blomberg) ermitteln auf den Spuren der zwei Täter und folgen den Hinweisen der Blinden: dem Geruch eines teuren Parfüms, den Stimmen von Tatverdächtigen, den von Rosa am Tatort gehörten und gefühlten Details.

Als die vermeintlichen Täter Kontakt zu Rosa aufnehmen, will diese keinen Polizeischutz. Berlinger und Rascher vermuten, dass die junge Frau mehr weiß, als sie sagt – die Täter vielleicht sogar kennt, mag, anziehend findet… Die Ermittler müssen zu ungewöhnlichen Methoden greifen, um weitere Tote zu verhindern.

Der Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.

(ili/spot)