02.09.2020 11:56 Uhr

Neues Liebesglück für Carl-Uwe Steeb

Carl-Uwe Steeb hat nach der Trennung von seiner Ehefrau eine neue Liebe gefunden: "Zani und ich sind ein Paar und sehr glücklich", verriet er "Bunte".

Der ehemalige Tennisprofi Carl-Uwe „Charly“ Steeb (53) hat eine neue Frau an seiner Seite. Dem Magazin „Bunte“ bestätigte er, dass es sich dabei um Zanele „Zani“ Suttle (39) handelt: „Sie wissen, über Privates rede ich nicht so gern. Aber ja, es stimmt. Zani und ich sind ein Paar und sehr glücklich.“ Suttle ist dem Bericht zufolge die Schwester von Marius Müller-Westernhagens (71) Ehefrau Lindiwe. Steeb sagt über seine Beziehung: „Uns beide verbindet die Liebe zum Tennis, aber wir haben uns nicht über den Sport kennengelernt.“

Zudem erzählte Steeb, dass er in Zug in der Schweiz lebe „und sie mit ihrer Tochter in Kopenhagen. Deswegen pendeln wir momentan viel“. Vor zwei Jahren hatte der Vater von zwei erwachsenen Söhnen bekannt gegeben, dass er und Ehefrau Kimberly sich nach über 20 Ehejahren getrennt haben. Steeb startete im Jahr 1986 mit seiner Profi-Laufbahn und stand 1990 auf dem 14. Platz der ATP-Weltrangliste. Von 1999 bis 2001 war er Kapitän des deutschen Davis-Cup-Teams, 1996 beendete er seine aktive Tenniskarriere.

(hub/spot)