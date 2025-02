Frühes Entwicklungsstadium Neues Scorsese-Projekt: Leo DiCaprio und Dwayne Johnson in einem Film?

Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson und Emily Blunt: Stehen diese drei Superstars bald gemeinsam vor der Kamera? (lau/spot)

SpotOn News | 20.02.2025, 22:12 Uhr

Dieses Filmprojekt bietet Star-Power pur: Laut US-Branchenmedien sollen Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson und Regie-Altmeister Martin Scorsese an einem neuen Gangsterfilm arbeiten.

Der legendäre Filmemacher Martin Scorsese (82) arbeitet an einem neuen Projekt mit Leonardo DiCaprio (50). Das überrascht nicht angesichts von Kooperationen des Duos wie "Killers of the Flower Moon" oder "The Wolf of Wall Street", die in der Vergangenheit für Furore sorgten. Etwas überraschender ist da, dass laut eines Berichts des US-Branchenmagazins "Deadline" auch Ex-Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson (52) und die zuletzt etwa in "Oppenheimer" zu sehende Emily Blunt (41) an dem noch unbetitelten Filmprojekt beteiligt sein sollen. Die Details.

Mafia-Epos auf Hawaii

Das neue Filmprojekt, das bislang noch keinen Verleih und kein Studio gefunden hat, wird verglichen mit früheren Mafia-Epen Scorseses wie "Goodfellas" oder "Departed – Unter Feinden". Doch anders als diese Werke soll es auf Hawaii spielen. Es geht um einen lokalen Gangsterboss, der sich in den 1960er- und 1970er-Jahren ein Unterwelt-Imperium aufbaut und auf brutale Art gegen rivalisierende Verbrecher und Unternehmen vom US-amerikanischen Festland verteidigt. Eine wahre Geschichte dient hier als Vorlage.

Frühes Entwicklungsstadium

In trockenen Tüchern ist dieses überaus vielversprechend klingende Filmprojekt laut des Berichts von "Deadline" gegenwärtig noch nicht. Sollte ein Filmstudio oder Streamingdienst den Zuschlag erhalten, würde Journalist und Drehbuchautor Nick Bilton die Arbeit am Skript aufnehmen. Das Projekt befindet sich daher momentan noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium.

Blunt und Johnson sollen mit der Idee an Scorsese und DiCaprio herangetreten sein. Angesichts der jetzt bereits beteiligten Stars würde es jedoch keineswegs überraschen, wenn Kino-Fans den geplanten Film letztlich in einigen Jahren auch zu Gesicht bekämen.

Laut "Deadline" hätten die Filmschaffenden schon einige, mit Sicherheit lukrative Angebote auf dem Tisch liegen.