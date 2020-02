Neues von den Panda-Zwillingen Pit und Paule

Neues von Pit und Paule im Zoo Berlin! Sie bekommen Fläschchen! Mit pelzigen Tatzen und verträumtem Blick hält Panda Pit das Fläschchen fest, innerhalb weniger Minuten hat er in den Armen der Tierpflegerin den Inhalt des Fläschchens geleert. Einmal täglich bekommen die Panda-Zwillinge zusätzlich zur Muttermilch von Mama Meng Meng das Fläschchen.

Obwohl bei der Hälfte der Würfe zwei Jungtiere geboren werden, ziehen Panda-Mütter in der Regel nur ein Jungtier auf. Um dem doppelten Nachwuchs der bedrohten Bambusbären die Möglichkeit zu geben groß und stark zu werden, haben die Tierpfleger Meng Meng in den ersten Monaten bei der Aufzucht der Zwillinge unterstützt und die Bärenbrüder im Wechsel in einem Inkubator versorgt.

Bärenhunger!

Mittlerweile haben die rund 11 kg schweren Pandajungs jedoch richtigen Bärenhunger, sodass sie rund 130 ml Ersatzmilch aus der Flasche bekommen. Der ruhige der beiden Pandas – der Erstgeborene Pit – entpuppt sich hier als richtiges Leckermaul. Er hält das Fläschchen eigenständig in den Tatzen und trinkt den gesamten Inhalt in Rekordzeit aus. Anschließend hilft Tierpflegerin Anja Seiferth dem Nachwuchs sogar mittels leichter Massage, die überschüssige Luft aus dem Bauch loszuwerden.

Die richtigen Namen der beiden Panda-Zwillinge sind ja Meng Xiang (Möng Tschiang) und Meng Yuan (Möng Juan). Da es den Pflegern schwerfällt die Namen der Tiere richtig auszusprechen, haben sie den beiden Pandas kürzlich Spitznamen verpasst: Pit und Paule.

35.000 Fans besuchten den Zoo

Trotz nassen Winterwetter besuchten seit Donnerstag rund 35.000 Panda-Fans die Zwillinge im Zoo Berlin. Alleine am Sonntag statteten über 9.000 Besucher der Panda-Familie im Zoo Berlin einen Besuch ab. „Wir freuen uns über das große Interesse an Pit und Paule. Wir möchten diese Aufmerksamkeit nutzen, um möglichst viele Menschen für das Thema Tier und Natur zu begeistern“ erklärt Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem.

Der Zoo Berlin gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt und begeistert jährlich mehr als 3,5 Millionen Besucher aus der ganzen Welt.