Daniel Brühl: 2. Staffel von „The Alienst“ – neuer Trailer!

Zwei Jahre nach dem Mega-Erfolg der ersten Staffel der TNT-Serie „The Alienist“ geht am 26. Juli endlich die zweite Staffel an den Start. Der neue Trailer macht jetzt schon Lust auf mehr!

Es wird wieder düster. Diese Woche stellte TNT den zweiten Trailer zur Crime-Serie „The Alienist“ online. Ähnlich wie in der vorangegangen Staffel geht es auch in neuen Folgen wieder um einen brutalen Kindermörder. In der 128 Sekunden langen Vorschau sehen die Zuschauer die Hauptdarsteller Daniel Brühl (41), Luke Evans (41) und Dakota Fanning (26) erneut im historischen London des 19. Jahrhunderts.

Zu dieser Zeit gehört die heutige Metropole zu den ersten Mega-Städten auf dem Planeten. In ihrer Anonymität und Unübersichtlichkeit wurde sie auch in der Realität zum Schauplatz von zahlreichen schrecklichen Verbrechen. Die Taten von Jack the Ripper und den Leichenräubern erschrecken bis heute.

Genau an diese Atmosphäre auf Wachstum, Armut und Gewalt knüpft die Netflix-Serie an.

In der zweiten Staffel mit dem Titel „The Alienst – Engel der Finsternis“ machen sich die Protagonisten auf die Jagd nach einem grausamen Mörder, der er auf unschuldige Kinder abgesehen hat. Die drei sehr unterschiedlichen Detektive werden erneut in die Unterwelt des damaligen Londons abtauchen, um die Abgründe der Seele des Täters erforschen zu können. Ihrer Zeit weit voraus, kombinieren die Protagonisten dabei Ansätze der Forensik mit Ideen der Psychologie.

Endlich einen Golden Globe für Daniel Brühl?

Die erste Staffel „The Alienist – Die Einkreisung“ schlug ein wie eine Bombe. Laut „Warner Media“ sollen diese weltweit über 50 Millionen Menschen verfolgt haben. Der Erfolg gilt gleichermaßen für die Kritiken und Auszeichnungen. Die Serie war bei den Emmys und Golden Globes gleich mehrfach nominiert.

Vielleicht kann sich der deutsche Filmstar Daniel Brühl dieses Jahr über einen Golden Globe für seine Rolle als Dr. Laszlo Kreizler freuen. Schon bei den Golden Globes 2019 durfte er sich in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller, Miniserie oder Fernsehfilm“ Hoffnungen auf einen Award machen.

Ob die neuen Episoden an den Erfolg der ersten Staffel anknüpfen können, wird sich ab dem 26. Juli auf dem US-Sender TNT. Wann die Serie in Deutschland bei Netflix zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.