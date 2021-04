Neues von „The Witcher“: Zweite Staffel der Erfolgsserie ist im Kasten

04.04.2021 10:58 Uhr

Das Team hinter der Netflix-Erfolgsserie "The Witcher" hat bestätigt, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel im Kasten sind. Auch ein grober Veröffentlichungszeitraum steht fest.

Alle Szenen der kommenden zweiten Staffel von „The Witcher“ sind im Kasten! Das hat Netflix nun bei Twitter bestätigt. Der Streamingriese teilte mit den Fans unter anderem ein kurzes Video, in dem Teile des Produktionsteams, darunter Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich (42), den Abschluss der Dreharbeiten feiern. Auf einem zusätzlich veröffentlichten Foto ist Hauptdarsteller Henry Cavill (37), der den Geralt von Riva spielt, mit einer Filmklappe in der Hand zu sehen.

That's a wrap on Season 2! The White Wolf awaits you back on The Continent. pic.twitter.com/SqrAbeelob

— The Witcher (@witchernetflix) April 2, 2021