Video von Jessica Alba enthüllt Neumond-Zeremonie: Herzogin Meghan feiert Kerry Washingtons Geburtstag

Herzogin Meghan (l.) verbindet mit Kerry Washington wohl mehr als der modische Geschmack. Sie durfte an deren Geburtstagsfeier teilnehmen. (ae/spot)

SpotOn News | 01.02.2025, 15:45 Uhr

Ein besonderer Frauenabend fand zum Geburtstag von Schauspielerin Kerry Washington statt. Zu einer Neumond-Zeremonie lud sie einige Freundinnen ein - darunter neben Jessica Alba auch Herzogin Meghan.

Hollywoodstar Kerry Washington hat ihren 48. Geburtstag am 31. Januar mit zwei prominenten Frauen gefeiert: Herzogin Meghan (43) und Schauspielerin Jessica Alba (43) waren bei der "Girls' Night" dabei.

"Es gibt nichts Besseres als einen Mädelsabend"

Ein von Alba gepostetes TikTok-Video verriet, dass die Herzogin von Sussex zu Washingtons kleiner Feier gekommen war. Jessica Alba hält darin zwei Teller mit Donuts und brennenden Kerzen, während sie an der Ehefrau von Prinz Harry (40) vorbeigeht. Meghan sitzt mit Kerry Washington und einigen Freundinnen an einem Tisch, bevor die Gruppe für die Schauspielerin "Happy Birthday" singt. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Mädchen", schrieb Alba in der Bildunterschrift. "Es gibt nichts Besseres als einen Mädelsabend, der einem die Seele baumeln lässt."

Die Schauspielerin, die vor Kurzem ihre Trennung von Ehemann Cash Warren (46) bekannt gab, verriet weiter: "Wir kamen zu einer wunderschönen Zeremonie zusammen, die von Jill, der Gründerin von Spirit Daughter, geleitet wurde. Neumonde sind eine Zeit für Neuanfänge… Und diese Nacht war genau das. Wir haben uns verbunden, manifestiert, losgelassen, was uns nicht mehr dient." Herzogin Meghan ist in anderen Einstellungen des Videos ebenfalls kurz zu sehen, wie sie mit gekreuzten Beinen und geschlossenen Augen an einem Tisch mit Kristallen auf dem Boden sitzt.

"Zeit der Besinnung und Heilung"

Washington teilte am Freitag auf Instagram ebenfalls Einblicke in die Feier. Sie veröffentlichte unter anderem ein Foto, auf dem sie bei ihrer Party die Kerzen auf ihrem Donut-Geburtstagskuchen ausbläst. "Es ist mein Geburtstag, der für mich immer eine Zeit der Besinnung und Heilung ist", ließ sie dazu wissen. "Aber um ehrlich zu sein, in Los Angeles fühlt es sich im Moment so an, als müssten wir ALLE viel davon tun. Es ist erstaunlich, wie ein Verlust oder sogar die Gefahr eines Verlusts einen an das erinnern kann, was am wichtigsten ist", schrieb sie in Bezug auf die Waldbrände.

Mit Herzogin Meghan ist Kerry Washington schon seit Jahren verbunden. So besuchten sie im September 2023 zusammen ein Konzert von Beyoncé (43) in Los Angeles. Am 4. Dezember feierten sie gemeinsamen ihren Freund Tyler Perry (55), der bei der Paley Honors Fall Gala 2024 in Beverly Hills ausgezeichnet wurde. Beide Frauen fungierten als Ehrenvorsitzende.