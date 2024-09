"Die nächste Stufe" New Kids on the Block: Band feiert weiteren Meilenstein ihrer Karriere

New Kids on the Block treten 2025 in Las Vegas auf. (hub/spot)

SpotOn News | 20.09.2024, 11:30 Uhr

Die New Kids on the Block denken nicht daran, ihre Musikkarriere an den Nagel zu hängen. Nun verkündeten sie eine Konzertreihe in Las Vegas.

New Kids on the Block machen nächstes Jahr Las Vegas unsicher. Die Bandmitglieder Joey McIntyre (51), Donnie Wahlberg (55), Danny Wood (55) sowie Jonathan Knight (55) und Jordan Knight (54) kündigten ihre erste Las Vegas Residency im Dolby Live des Park MGM an. Heißen wird die Konzertreihe "The Right Stuff", benannt nach dem NKOTB-Hit aus dem Jahr 1988. Die Musiker werden vom 20. Juni bis zum 5. Juli und vom 1. bis zum 15. November 2025 in Las Vegas zu sehen sein, wie sie unter anderem auf Instagram verkündeten.

Video News

"Die nächste Stufe" für die ehemalige Teenie-Band

"Wir schätzen jede Gelegenheit, die wir bekommen, um für unsere Fans aufzutreten, aber eine Residency in Las Vegas gibt uns die Möglichkeit, unsere Performance und die Interaktion mit unseren Fans auf die nächste Stufe zu heben", erklärte Wahlberg US-Medienberichten zufolge in einer Mitteilung.

Auch dieses Jahr hat die Band bereits einige Erfolge zu verzeichnen. Im Mai veröffentlichten New Kids on the Block "Still Kids", das erste vollständige Studioalbum der Gruppe seit elf Jahren. Es beinhaltete die Singles "Kids" und "A Love like this". Im August beendeten sie außerdem ihre "Magic Summer Tour 2024".

40 Jahre im Geschäft

Die Boyband New Kids on the Block wurde 1984 gegründet, zwei Jahre später veröffentlichte sie das Debütalbum "New Kids on the Block". 1988 folgte "Hangin' Tough", das in den USA die Spitze der Charts erklomm und auch in Deutschland den vierten Platz erreichte. Mit "Step by Step" aus dem Jahr 1990 gelang der Gruppe dann auch hierzulande der Sprung auf Platz eins der Album-Charts. Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre galten die Musiker zu den größten Stars in der Musikbranche.

1994 trennte sich die Band zunächst, 2008 gab es eine Reunion mit dem Album "The Block" sowie einer Tour. 2013 folgte ein weiteres Album mit dem Titel "10".