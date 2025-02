Glamouröser Auftritt im Slipdress New York Fashion Week: Apple Martin wird zur Beauty-Influencerin

Apple Martin bei einer Beauty-Launch-Party in New York City. (ili/spot)

SpotOn News | 06.02.2025, 11:27 Uhr

Apple Martin beweist ihr Gespür für Mode: Bei einer Beauty-Launch-Party in New York City präsentierte sich die 20-jährige Tochter von Gwyneth Paltrow und Chris Martin in einem eleganten schwarzen Slipdress und knallrotem Lippenstift.

Apple Martin (20) rockt die Fashion Week in New York. Wie das "People"-Magazin meldet, verzauberte die Tochter von Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow (51) und Coldplay-Frontmann Chris Martin (47) die Gäste einer Launch-Party der Kosmetikmarke Hourglass Cosmetics am Mittwochabend in einem eleganten Look.

Glamouröser Auftritt im Slipdress

Die 20-Jährige wählte für das Event ein schwarzes, figurbetontes Slipdress aus Seide mit Spitzendetails am Dekolleté. Dazu kombinierte sie eine markante Choker-Kette.

Das lange blonde Haare war zum Mittelscheitel frisiert und fiel in weichen Wellen über die Schultern. Beim Make-up betonte sie ganz im Sinne des Events ihren Mund mit einem leuchtend roten Lippenstift.

Von Mode-Events zur Debütantin

Für Apple Martin ist es nicht der erste große Mode-Auftritt. Bereits im Januar 2023 war sie bei der Haute-Couture-Show von Chanel während der Pariser Fashion Week zu Gast. Dort erschien sie in einem schwarz-weiß karierten Ensemble mit Blazer. Im November 2024 feierte sie zudem ihr Society-Debüt beim "Le Bal des Débutantes" in Paris – in einer hellblauen Bustier-Traumrobe von Valentino und in Begleitung ihrer prominenten Familie.

Gwyneth Paltrow postete auf Instagram mehrere Farb- und Schwarzweißfotos von Apple und dem Familienevent und schwärmte: "Meine wunderschöne Tochter." Neben den beiden waren auf den Bildern auch Apples Papa Chris und ihr Bruder Moses (18) sowie ihre Großmutter, US-Schauspielerin Blythe Danner (82), zu sehen. Gwyneth Paltrow und Chris Martin waren von 2002 bis zu ihrer betont liebevollen Trennung 2014 ein Paar, von 2003 bis 2016 waren sie verheiratet.

Ähnlich wie andere Promisprosse ihrer Generation scheint auch das Nachwuchsmodel Apple den Sprung in die Fashion-High-Society mühelos zu meistern. Neben ihren modischen Ambitionen studiert die 20-Jährige aber auch fleißig – seit 2023 ist sie an einer US-amerikanischen Universität eingeschrieben.