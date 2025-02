Mit Mega-Dekolleté bei Carolina Herrera New York Fashion Week: Nicole Scherzinger stiehlt allen die Show

Nicole Scherzinger bei der Carolina Herrera Show im Rahmen der New York Fashion Week. (the/spot)

SpotOn News | 11.02.2025, 17:28 Uhr

Nicole Scherzinger war ein absoluter Blickfang auf der New York Fashion Week. In einem eleganten Outfit mit Mega-Dekolleté zog sie alle Blicke auf sich. Neben Schauspielerinnen wie Dove Cameron saß sie in der begehrten Front Row der Carolina Herrera Show.

Was für ein glamouröser Auftritt! Nicole Scherzinger (46), die sich inzwischen zum Broadway-Star entwickelt hat, war am Montag zu Gast auf der New York Fashion Week und hat bei ihrem Besuch der Carolina Herrera Show mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich gezogen. Die ehemalige Pussycat-Dolls-Sängerin trug ein elegantes Ensemble in Schwarz-Weiß, das den Fokus vor allem auf ihr Mega-Dekolleté lenkte.

Video News

Die 46-Jährige trug einen extravaganten schwarzen Overall in Kombination mit einem schlichten weißen Mantel, den sie lässig über ihre Schultern gelegt hatte. Accessoires mit Statement-Charakter vervollständigten den Look: Scherzingers Taille wurde von einem breiten Gürtel mit überdimensionaler Schnalle betont, während eine übergroße Sonnenbrille sowie tropfenförmige Perlenohrringe für noch mehr Glamour sorgten. Schwarze Pumps mit weißer Spitze rundeten den Look ab.

Viele Promis in der Front Row

Auf ihrem Instagram-Account postete Scherzinger in ihrer Story Eindrücke von der Fashion Show aus der begehrten Front Row. Dort saßen unter anderem auch die Schauspielerinnen Dove Cameron (29), Madelaine Petsch (30) und Emmy Rossum (38), um die neuesten Entwürfe von Chefdesigner Wes Gordon (38) zu bewundern.

Nicole Scherzinger feiert Erfolge am Broadway

Seit ihrem Ausstieg bei den Pussycat Dolls im Jahr 2010 sind etliche Jahre vergangen. In der Zwischenzeit wirkte Scherzinger an einigen TV-Shows mit. Unter anderem ist sie seit 2019 als Jurorin der US-Ausgabe von "The Masked Singer" tätig. 2023 übernahm sie in London für ein Revival des Musicals "Sunset Boulevard" die Hauptrolle der Norma Desmond. Seit September 2024 ist dieses Musical noch bis Juli 2025 am Broadway zu sehen. Für diese Rolle wurde sie bereits mit einem Preis ausgezeichnet.