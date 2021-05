New York hat vorübergehend eine zweite Freiheitsstatue

Die neue «Lady Liberty» ist eine Statue von US-Künstler Zaq Landsberg.

07.05.2021 05:24 Uhr

Die berühmte Freiheitsstatue in New York hat eine Zwillingsschwester. Die neue „Lady Liberty“ steht allerdings nicht im Hafen, sie hat sich in einem Park im Norden Manhattans ganz gemütlich hingelegt.

Die neue „Lady Liberty“ steht allerdings nicht mit erhobenem Arm im Hafen der Stadt, wie ihre berühmte Zwillingsschwester, sondern liegt gestützt auf eine Hand im Morningside Park im Viertel Harlem im Norden Manhattans. Die mehr als sieben Meter lange Statue von US-Künstler Zaq Landsberg soll bis April 2022 zu sehen sein.

Eine weitere neue Statue steht seit kurzem mitten in Manhattan: Der US-Künstler Sanford Biggers platzierte „Oracle“, eine fast acht Meter hohe Bronze-Figur, direkt vor dem Rockefeller Center.