Newcomer TedLo mit „Lemonade“: Hot! Hot! Hot!

Sonntag, 26. August 2018 21:20 Uhr

Heute müssen wir von TedLo erzählt, dem britischen Newcomer, dem auch wir bereits zu Füßen liegen! Mit seinem ersten Track „Lemonade“ konnte er bereits ein fettes Ausrufezeichen setzen. Wir sind uns sicher, da kommt noch einiges!

Das dazugehörige Video war ja ein herrlich-trashiger Auftritt in einer Top-Of-The-Pops-artigen Fake-TV Show namens „Sick“. TedLo geht diesen Weg konsequent weiter und veröffentlicht gerade seine Debüt-EP „Lemonade“ in Form der bereits angedeuteten TV Show. Er schlüpft dabei in die Rolle des schmierigen Moderators Bedlow Driscoll, sowie in die der drei auftretenden Liveacts, welche die Tracks der EP performen. Unser Tipp: Das Video unbedingt durchhören!

Tolle Idee finden wir, die dazu auch wunderbar kurzweilig umgesetzt ist. Und vor allem präsentiert der Clip bestens, wie facettenreich, schillernd und vielseitig TedLo ist, ohne jedoch dabei eine klare Handschrift vermissen zu lassen.

Hat man den Kerl nicht irgendwo schon mal gesehen? Nun, optisch erinnert Ted Kenner der Szenerie vielleicht an das Maler-Wunderkind Leon Löwentraut. Als 20-jähriger arbeitete der junge Engländer Ted Griggs alias Ted Zed in erster Linie digital. Jetzt, Mitte 20 und als TedLo, geht er einen Schritt weiter und baut auch seinen Instrumentenpark um: Dadurch, dass das Analoge mittlerweile ein gleichberechtigter Teil der Musik geworden ist, finden die Songs plötzlich ganz schön weit oben im Popbiz statt.

TedLo ist kein Produzent, der Platten veröffentlicht. Er schafft die allermeisten seiner Songs einfach auf der Akustikgitarre, baut sie Schritt für Schritt auf. Er ist ein Künstler, der absolute Kontrolle über jeden Aspekt seiner Musik besitzt. So entstehen Songs, die ohne Weiteres mit den Großen des Genres mithalten kann. Namen, die einen bei den Sounds von TedLo durch den Kopf wandern: Beck, Flaming Lips, Foxygen, vielleicht auch der große Todd Rundgren.

Die Mutter stand auf David Bowie

Aufgewachsen im britischen Sommerset, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Die Mutter liebt David Bowie. Der Vater ist Komponist und schenkt dem Sohn schon früh ein Drumkit und eines dieser billigen Plastik-Keyboards, die allerhand Begleitfunktionen besitzen. „Das rechne ich ihm hoch an. Einem Kind ein Schlagzeug zu schenken, das machen wohl die wenigsten Eltern. Das ist doch eine Art der Selbstbestrafung“, sagt er und lacht. Neben erwähntem Talentwettbewerb in der Schule experimentiert Griggs bald mit diesen Instrumenten und seinem ganz normalen Hifi-Equipment herum. Nimmt sich selbst auf, sampelt, fummelt an den Geschwindigkeiten herum.

An seiner Schule – mittlerweile ist aus dem „Ain’t No Sunshine“-Boy ein Teenager geworden – stehen Computer mit Garageband herum. Ohne, dass er es so richtig bemerkt, wird er zum Nerd.

Erste Erfolge als Ted Zed

Das Musikstudium in Bristol vertieft diese Tendenzen. Hier lernt Ted nicht nur viele andere Musiker kennen, sondern auch, wie es ist, mit Profi-Material zu arbeiten. Und er beginnt wieder zu singen. „Ich liebte damals HipHop und Dubstep. Also war es für mich ganz natürlich, elektronische Musik zu machen. Gleichzeitig hörte ich aber die Beatles und Jimi Hendrix“, erzählt er. „Kleine, verrückte Statements“, so sagt er heute, nahm er in Bristol auf, wobei da eine gewisse Tiefstaplerei zu vermuten ist: Denn aus diesen kleinen Statements wurde seine erste künstlerische Persona: Als Ted Zed erntete er mehr als nur Achtungserfolge.

Der „Guardian“ nahm ihn in seine vielbeachtete „New Band of the Week“-Reihe auf. Radio-One-Legende Zane Lowe fand ebenso warme Worte wie Produzent Dan Carey (Franz Ferdinand, Lilly Allen, Kylie Minogue), der gleich mit ihm dem Jungspund ins Studio ging.