American Football NFL 2024: So können Fans in Deutschland die Spiele verfolgen

Endlich geht es wieder los! Am Freitag, den 6. September, startet die amerikanische NFL in die neue Saison. (elm/spot)

SpotOn News | 05.09.2024, 20:15 Uhr

Gute Nachrichten für NFL-Fans in Deutschland: Während der gesamten Saison 2024 gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, die neue Spielzeit live zu verfolgen - auch im Free-TV. So schalten Football-Begeisterte ein.

In der kommenden NFL-Saison haben Football-Fans in Deutschland wieder mehrere Möglichkeiten, die Spiele live zu verfolgen. Sowohl im Free-TV als auch im Livestream können die Spiele auf verschiedenen Plattformen empfangen werden. RTL, DAZN und der NFL Game Pass bieten umfassende Übertragungen an, die unterschiedliche Bedürfnisse und Budgets abdecken. So verpasst man vom Kick-off bis zum Superbowl keine Sekunde.

Video News

NFL im Free-TV: RTL bleibt Hauptübertragungsort

RTL bleibt auch in der kommenden Saison der zentrale Free-TV-Partner der NFL in Deutschland. Die Kölner Mediengruppe hat sich die Übertragungsrechte bis 2028 gesichert und zeigt bis zu drei Spiele pro Woche auf ihrem Hauptsender sowie auf dem Spartensender NITRO. Zusätzlich wird ein Spiel pro Woche exklusiv auf dem Streamingdienst RTL+ angeboten.

NFL im Livestream: DAZN und RTL+ im Angebot

Für die Livestreams der NFL-Spiele stehen mehrere Optionen zur Verfügung. DAZN hat sein NFL-Rechtepaket weiter ausgebaut und überträgt weiterhin die Einzelspiele in den frühen Morgenstunden am Wochenende sowie die beliebte Konferenz "RedZone". Neu hinzu kommen zwei exklusive Spiele am Sonntag mit Kick-off-Zeiten um 19:00 Uhr und 22:25 Uhr.

Zusätzlich können über DAZN alle Spiele mit dem NFL Game Pass gesehen werden, der seit der letzten Saison über DAZN verfügbar ist. RTL+ bietet ebenfalls Livestreams an und zeigt ein Spiel pro Woche exklusiv, das im Free-TV nicht verfügbar ist. Für die Nutzung von RTL+ gibt es verschiedene Abonnements, die ab 8,99 Euro pro Monat starten.

Playoffs und Super Bowl: Alle Anbieter im Rennen

In der Postseason sind die NFL-Fans in Deutschland bei allen Anbietern gut versorgt. Sowohl DAZN als auch RTL und der NFL Game Pass übertragen die kompletten Playoffs, inklusive des Super Bowl LVIII und des Pro Bowl. Auch das NFL-Spiel am 10. November in München, bei dem die Carolina Panthers in der Allianz Arena gegen die New York Giants antreten, wird von allen drei Anbietern live übertragen.

Kostenübersicht: Was die Abos kosten

Für den Zugang zu den NFL-Spielen gibt es unterschiedliche Preisstrukturen. DAZN bietet die NFL in seinen "Super Sports"- und "Unlimited"-Paketen an, die ab 24,99 Euro im Monat erhältlich sind. Der NFL Game Pass kann auch separat ab 17,99 Euro pro Monat gebucht werden.

RTL+ bietet seine Dienste ab 8,99 Euro pro Monat an, wobei es auch teurere Pakete mit erweiterten Funktionen gibt. Der NFL Game Pass ist zusätzlich auch über Amazon Prime Video verfügbar, wobei hierfür ein Prime-Abonnement und ein zusätzlicher Betrag für den Game Pass fällig werden.

Neue Partnerschaft: NFL Game Pass bei Amazon Prime

Eine Neuerung in dieser Saison ist die Partnerschaft zwischen DAZN und Amazon. Der NFL Game Pass kann nun auch über Amazon Prime Video gebucht werden. Dies ermöglicht es den Nutzern, alle NFL-Spiele der Saison 2024/25 auch über Prime Video zu streamen, zu bezahlen ist dabei derzeit jedoch der reguläre Preis der entsprechenden DAZN-Pakete.