Popstar auf der Tribüne NFL-Saisonauftakt: Taylor Swift feuert Travis Kelce im Denim-Look an

Taylor Swift und Ed Kelce (re.) im Stadion. (jom/spot)

SpotOn News | 06.09.2024, 08:12 Uhr

Taylor Swift ist zurück auf der Tribüne: Die Sängerin hat beim NFL-Eröffnungsspiel erneut ihren Partner Travis Kelce unterstützt. Dabei feuerte sie ihn in einem stylischen Outfit an.

Taylor Swift (34) hat sich den Saisonauftakt der National Football League (NFL) am 5. September nicht entgehen lassen. Ihr Partner Travis Kelce (34) legte mit seinem Team, Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs, einen perfekten Start hin und konnte sich über einen Sieg gegen die Baltimore Ravens freuen. Swift jubelte auf der Tribüne des Arrowhead Stadium in Kansas City mit und wählte für ihren Stadionbesuch einen stylischen Denim-Komplettlook.

Denim-Outfit und Overknee-Stiefel

Laut "People" trug die Sängerin, die am 18. Oktober ihre "Eras"-Tour in Miami fortsetzen wird, ein Versace-Crop-Top mit Korsett und kombinierte dazu Jeansshorts. Den Look vervollständigte sie mit roten Overknee-Lacklederstiefel von Giuseppe Zanotti, Goldschmuck und einer schwarzen Louis-Vuitton-Handtasche. Ihre Haare trug sie offen und in leichten Wellen frisiert. Auf der Tribüne war sie neben Kelces Eltern Donna und Ed zu sehen, mit denen sie gemeinsam euphorisch das Team ihres Partners anfeuerte.

Swift war in der vergangenen Saison immer wieder bei Spielen der Kansas City Chiefs aufgetaucht und hatte damit abseits des Spielfelds für einen großen Medienrummel gesorgt. Insgesamt soll sie 13 Mal anwesend gewesen sein. Dabei brachte sie auch prominente Freunde wie Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (47) mit. Die Sängerin erlebte unter anderem den Super-Bowl-Sieg der Kansas City Chiefs hautnah mit. Mit ihren viralen Stadion-Momenten sorgte sie für eine ganz neue Fangemeinde und ließ die Zuschauerzahlen der NFL in die Höhe treiben. Auch Travis Kelce unterstützt die Karriere seiner Freundin: Er war bei mehreren Konzerten nicht nur im Publikum, er kam während ihrer "Eras"-Tour auch auf die Bühne, als sie in London Halt machte.

Erste Gerüchte über eine Beziehung zwischen Taylor Swift und Travis Kelce kamen im Sommer 2023 auf. Vor etwa einem Jahr, Ende September 2023, besuchte die Sängerin ihr erstes Spiel der Kansas City Chiefs, damals gegen die Chicago Bears. Der Sportstar und die Musikerin bestätigten ihre Beziehung wenig später, als sie händchenhaltend auf einer "Saturday Night Live"-Party gesehen wurden.