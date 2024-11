Eine weitere Tochter NFL-Star Jason Kelce wird zum vierten Mal Vater

Jason und Kylie Kelce werden zum vierten Mal Eltern. (ncz/spot)

SpotOn News | 23.11.2024, 11:54 Uhr

Jason und Kylie Kelce werden zum vierten Mal Eltern und haben auch bereits das Geschlecht mitgeteilt. Ihre drei Töchter reagierten mit gemischten Gefühlen auf die Neuigkeiten.

NFL-Star Jason Kelce (37) wird zum vierten Mal Vater. Ehefrau Kylie (32) gab die Schwangerschaft am Freitag mit einem humorvollen Instagram-Post bekannt und teilte auch gleich das Geschlecht des Ungeborenen mit.

Es wird eine weitere Tochter: "Ich habe das Gefühl, dass wir ein sehr genaues Bild davon aufgenommen haben, wie jedes der Mädchen darüber denkt, noch eine Schwester zu bekommen", schrieb sie zu einem Foto ihrer drei Töchter. "Wenigstens sind Ellie, Mama und Papa auf derselben Seite."

Auf dem Foto sind die drei Töchter Wyatt (5), Elliotte (3) und Bennett (1) in rosafarbenen Pullovern mit der Aufschrift "big sister" (dt. "große Schwester") zu sehen. Die Älteste hält sich mit ängstlichem Blick die Ohren zu und die Jüngste ist in Tränen aufgelöst. Lediglich die Mittlere lächelt in die Kameras.

Video News

Jason und Kylie Kelce sind seit 2018 verheiratet. Im März 2024 gab der Football-Spieler der Philadelphia Eagles bekannt, dass er in Rente geht. Unter anderem auch, um mehr Zeit für die Familie zu haben. "Für mich ist Vatersein das Wichtigste in meinem Leben", sagte er kürzlich in einem Interview mit "Today".

Taylor Swift freut sich für Jason Kelce

Unter den Menschen, die sich für die werdenden Eltern freuen, ist auch Popstar Taylor Swift (34), die quasi Tante der Mädchen ist. Sie versah den Post mit einem Like. Swift ist in einer Beziehung mit Jason Kelces Bruder Travis (35).