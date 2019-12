Niall Horan: Das sagt er zu den Dating-Gerüchten mit Selena Gomez

Niall Horan ist immer noch single und datet nicht Selena Gomez. Der ehemalige One Direction-Musiker, der sich genau vor einem Jahr von Hailee Steinfeld nach elf Monaten Beziehung getrennt hatte, soll aktuell mit Hitschreiberin Selena Gomez anbandeln.

Doch diese Gerüchte will der Brite nicht mehr lange auf sich sitzen lassen. So erklärte er in dem ‘Australia’s Hit 90.9?s Brekkie Crew‘-Podcast auf die Frage, ob er eine Freundin habe: „Ich bin ziemlich Single. Ziemlich single.“

Quelle: instagram.com

„Das nervt am meisten“

Besonders schwer wäre es, sich mit Freundinnen zu treffen, ohne das Gerüchte entstehen: „Das nervt am meisten. Ich will einfach nur mit Mädchen befreundet sein können.“

Momentan spielt für ihn etwas anderes eine größere Rolle, so der 26-Jährige weiter: „Ich konzentriere mich momentan einfach auf den Job. Und wenn es zu mir kommt, dann kommt es.“

Vor einigen Monaten hatte der Musiker gegenüber ‘Billboard’ verraten, dass er sich für sein zweites Studioalbum durch seine Trennung hat inspirieren lassen: „Eine Trennung durchzumachen hilft einem, Balladen zu schreiben, es hilft sogar bei den fröhlichen Songs – die traurigen Songs, die sich dann manchmal als glückliche Songs entpuppen.“

Was ebenso helfe, sei die Erfahrung, auf Tour zu gehen, so der Musiker weiter: „Jede Nacht auf der Bühne zu stehen, die Begeisterung der Menge aufzuschnappen und die Zeit mit den Fans zu verbringen, die ihr hart verdientes Geld dafür ausgeben, um herzukommen und mich zu sehen – da lernt man einiges über sich selbst, man erfährt, was die Leute hören möchten.“