Film Nicholas Galitzine: Stolz auf seine Rolle in ‚Masters of the Universe‘

Nicholas Galitzine at the Met Gala in New York City - Getty - May 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2025, 16:00 Uhr

Der Star verriet, dass er seine Rolle als He-Man in dem Film geliebt habe.

Nicholas Galitzine verriet, dass er seine Rolle als He-Man in ‚Masters of the Universe‘ geliebt habe.

Der 30-jährige Schauspieler verkündete in den sozialen Medien, dass er die Dreharbeiten für die Neuauflage von ‚Masters of the Universe‘ sehr genoss.

Der Darsteller erzählte, dass er sehr stolz darauf sei, an dem Projekt beteiligt zu sein, das auf der Mattel-Spielzeugserie basiert. Der in London geborene Star schrieb auf seinem Account auf Instagram: „So, das war’s mit ‚Masters of the Universe‘. Es ist mir eine Ehre gewesen, die Verantwortung für Adam und He-Man zu übernehmen. Es war die Rolle meines Lebens und ich habe alles gegeben.“ Nicholas fügte hinzu, dass er sich bei der „großartigen Besetzung und Crew“ bedanken würde. Der Prominente enthüllte: „Ich kann euch nicht viel zeigen, aber ich bin so stolz auf den Film, den wir gemacht haben. Vielen Dank an unsere großartige Besetzung und Crew für eure harte Arbeit.“ Nicholas bestätigte zuvor in einem TikTok-Posting, dass die Dreharbeiten für den neuen Film abgeschlossen seien.