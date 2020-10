02.10.2020 07:33 Uhr

Nicholas Lyndhurst: Sein Sohn ist mit 19 Jahren gestorben

Schauspieler Nicholas Lyndhurst trauert um seinen Sohn. Der 19-Jährige sei nach kurzer Krankheit verstorben, berichtet BBC.

CBBC-Star Archie Lyndhurst, der Sohn des britischen Schauspielers Nicholas Lyndhurst (59, „Only Fools and Horses“), ist im Alter von 19 Jahren nach einer kurzen Krankheit gestorben. Seine Eltern erklärten laut BBC in einem Statement, sie seien „zutiefst erschüttert“.

Bekannt war Archie Lyndhurst durch seine Rolle des Ollie Coulton in der Comedy-Show „So Awkward“. Vom Sender hieß es, er sei „ein so talentierter junger Schauspieler“ gewesen, alle seien „am Boden zerstört“: „Wir werden ihn alle sehr vermissen und unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden.“ Archie begann seine Schauspielkarriere im Alter von zehn Jahren an der Sylvia Young Theatre School. 2013 erklärte sein Vater Nicholas BBC, dass sein Sohn das „Schauspielgen“ geerbt habe. Zusammen mit seinem Sohn war er in einer Episode von „So Awkward“ zu sehen.

„Zutiefst schockiert“

Archie Lyndhurst spielte in der Sitcom seit 2015. Die Produktionsfirma von „So Awkward“ erklärte, man sei „zutiefst schockiert und traurig“ über die Nachricht vom Tod des jungen Schauspielers. „Er war ein unglaublich talentierter Darsteller und sein Beitrag zu ‚So Awkward‘ vor und abseits der Kamera wird nicht vergessen werden“, heißt es in einem Statement. „Er war nicht nur witzig, sondern auch ein großzügiger, gutherziger junger Mann, mit dem wir sieben Jahre lang in der Show zusammenarbeiten durften.“

