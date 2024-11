Bei "The Day of the Jackal"-Premiere Nicht nur Eddie Redmayne ist von Riccardo Simonettis Frisur begeistert

Riccardo Simonetti bei der Premiere der Serie "The Day of the Jackal" in Berlin. (the/spot)

SpotOn News | 06.11.2024, 16:10 Uhr

Riccardo Simonetti hat mit seiner extravaganten Frisur auf dem roten Teppich bei der Premiere von "The Day of the Jackal" bei Hollywoodstar Eddie Redmayne für Erheiterung gesorgt.

Riccardo Simonetti (31) hat am Dienstagabend in Berlin zwei internationale Stars mit seiner ungewöhnlichen Frisur begeistert. Der Moderator, Autor und Influencer besuchte die Premiere der neuen Sky-Serie "The Day of the Jackal" in einem blauen Nadelstreifen-Mantel von Emporio Armani und hatte sich dazu für ein extravagantes Hairstyling entschieden. Seine langen Haare waren von seinem Stylisten zu einem strengen geflochtenen Zopf nach hinten gebunden. Am Ende des eigentlichen Zopfes war ein silberner Ring angebracht, an dem ein weiteres langes Zopf-Teil fixiert war.

Video News

Sein witziger Red-Carpet-Moment mit Eddie Redmayne

In seiner Instagram-Story postete Simonetti mehrere Aufnahmen seines Looks und schrieb dazu unter anderem: "Besessen von diesem Haar." In weiteren Stories ist zu sehen, wie er auf dem roten Teppich auf Hollywood-Star Eddie Redmayne (42) trifft, der in der Serie die Hauptrolle spielt. Der Schauspieler ist sichtlich amüsiert von der ungewöhnlichen Frisur und kann es sich nicht verkneifen einen Finger durch den Ring zu stecken, als Simonetti ihm im Gespräch seinen Hairstyle präsentiert.

Lashana Lynch von Geheimagenten-Look begeistert

Auch Schauspielerin Lashana Lynch (36), die die weibliche Hauptrolle in "The Day of the Jackal" spielt, reagiert in einem weiteren Video begeistert auf den langen Zopf. "Glaube unsere Frisur kommt ganz gut an", freut sich Simonetti auf Instagram an seinen Stylisten gerichtet. Die Frisur sei für ihn ein Schritt aus seiner Komfortzone gewesen, so der 31-Jährige: "Bin immer bisschen unsicher so 'ohne Haare' fotografiert zu werden." Der Abend sei ein "guter Reminder" gewesen, dass sich das lohnt. Er habe sich mit seinem Outfit in einen Geheimagenten mit "kugelsicheren Haaren" verwandeln wollen, so Simonetti in einem Reel.

Die Serie "The Day of the Jackal" ist eine Neuinterpretation des gleichnamigen Romans (auf Deutsch: "Der Schakal") von Frederick Forsyth aus dem Jahr 1971. Eddie Redmayne spielt darin den mysteriösen Auftragsmörder namens "Schakal", während Lashana Lynch als britische Geheimdienstoffizierin Bianca die Verfolgung aufnimmt.