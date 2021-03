Nicht ohne meine Handtasche! Neue Queen-Statue in Australien enthüllt

02.03.2021 13:06 Uhr

In Australien ist eine neue Statue von Staatsoberhaupt Queen Elizabeth II. in markanter Pose und mit obligatorischer Handtasche enthüllt worden.

Eine neue Statue der britischen Königin und damit Australiens Staatsoberhaupt, Queen Elizabeth II. (94), wurde vor einem Regierungsgebäude in Adelaide, Südaustralien, aufgestellt. Ihre Majestät enthüllte die Statue Anfang vergangener Woche virtuell im Rahmen eines Videomeetings zusammen mit dem Gouverneur und dem Premierminister von Südaustralien. Ein Video auf der Instagram-Seite der Royal Family zeigt die Zeremonie.

Zu sehen sind außerdem Fotos der neuen Statue des australischen Bildhauers Robert Hannaford (76). Unverkennbar: die lächelnde Königin in einem typischen, wadenlangen Mantelkleid, mit einem mit Blüten verzierten Krempenhut und – vor allem – der obligatorischen Handtasche. Diese soll der Queen im Übrigen nicht nur als modisches Accessoire nutzen, sondern damit auch geheime Signale an ihre Mitarbeiter senden. Hängt die Tasche wie beispielsweise bei der australischen Statue über ihrem linken Arm, ist alles in Ordnung. Offiziell bestätigt wurde das Vorgehen allerdings bislang noch nie.