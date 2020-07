Sonntag, 19. Juli 2020 21:23 Uhr

Nick Cannon denkt über Selbstmord nach

Der vor den Kameras stets so gut gelaunte US-Moderator und Comedian Nick Cannon deutete auf Instagram an, dass er sich das Leben nehmen wolle...

Nick Cannon (39) scheint alles im Leben erreicht zu haben. Der 39-Jährige arbeitet seit Jahrzehnten erfolgreich als Comedian, Schauspieler und Moderator. Er hat drei wunderschöne, gesunde Kinder im Alter von drei bis neun und Millionen auf dem Konto.

Und trotzdem scheint er sich aktuell in einer tiefen Depression zu befinden.

In Trauer um seinen Freund Ryan Bowers

Der Prominente schockierte seine Follower am Wochenende mit diesen Worten auf Instagram. Er schrieb: „Als ich gerade dachte, dass es nicht schlimmer werden kann. … 2020 ist definitiv das beschissenste Jahr, das ich je erlebt habe. Nach dem Aufwachen schaffe ich es kaum aufzustehen und mich von meinen dunklen Gedanken zu befreien, um meine physische Existenz auf diesem Planeten weiterzuführen. Dieser mächtige Krieger hatte tatsächlich die Eier es einfach durchzuziehen.“

Der Post von Nick Cannon bezieht sich auf seinen jahrelangen Freund Ryan Bowers, den er hier einen „mächtigen Krieger“ nennt. Der Rapper hatte sich diese Woche im Alter von nur 25 Jahren das Leben genommen. Wie es scheint, beneidet Nick Cannon seinen verstorbenen Kumpel leider für den Mut sich umzubringen. Dies lässt nur die Schlussfolgerung zu, dass der Ex-Mann von Mariah Carey (50) suizidale Gedanke hegt.

Quelle: instagram.com

Nick Cannon macht sich schwere Vorwürfe

Jetzt, nach dem tragischen Tod von Ryan Bowers, macht sich Nick Cannon selbst schwere Vorwürfe. Er fragt sich, ob er den Freitod seines Kumpels verhindern hätte können.

In dem langen Post heißt es am Ende: „Ich bin mir sicher, dass deine Energie niemals sterben wird. Dein Geist wird immer weiterleben. Also bitte ich dich um Vergebung, dafür dich im Stich gelassen zu haben. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, was wäre gewesen, wenn ich nicht so beschäftigt mit meinem eigenen Scheiß gewesen wäre. Ich hätte wirklich für dich da sein können, bevor es dir nach mehreren Versuchen nun wirklich gelang, dir das Leben zu nehmen. F*** dieses Leben.“

Das klingt schon alles sehr besorgniserregend. Hoffentlich ergeht es Nick Cannon besser als seinem verstorbenen Freund. Hoffentlich nimmt sein Umfeld seine emotionalen Hilfeschreie ernster, bevor Schlimmeres passiert.