Nick Cannon: Drei Babys mit zwei Frauen auf einen Schlag?

22.05.2021 10:23 Uhr

Nick Cannon könnte schon bald wieder mehrfach Vater werden.

Der 40 Jahre alte Komiker und vierfache Vater, der von 2008 bis 2016 mit Mariah Carey verheiratet war, ist seit der Trennung von der Musikerin mit dem Model Brittany Bell zusammen, mit der er ebenfalls zwei Kinder hat.

Nick Cannon: Drei Frauen in zwei Jahren

Seit einigen Monaten datet der Moderator aber nun Abby De La Rosa, mit der er nun Zwillinge erwartet. Doch gleichzeitig soll Nick Cannon auch ein Kind mit dem Model Alyssa Scott erwarten! Unter ein Instagram-Bild schrieben die beiden jetzt, wie sie ihr Kind nennen wollen: „Zen S. Cannon.“ Cannon selbst gab vor vielen Monaten gegenüber „Entertainment Tonight“ zu, dass seine persönlichen Erlebnisse bezüglich des Ehelebens seine Einstellung für immer verändert haben. „Ich glaube nicht mehr an die Ehe“, sagte der Vater der achtjährigen Zwillinge Monroe und Moroccan dem TV-Magazin.

„Ich habe knapp überlebt“

„Meine Einstellung hat sich verändert. […] Ich tue nicht gerne Dinge, in denen ich nicht gut bin.“

Cannon und seine Ex sind nach ihrer Trennung immer noch gut miteinander befreundet, was allerdings nichts an der Meinung des ‚Wild ‚N Out‘-Stars geändert hat: „Wenn du einmal aus einem Flugzeug springst und es nicht funktioniert – dann würdest du es nicht nochmal tun, oder? Ich habe knapp überlebt. Warum würde ich nochmal aus dem Flugzeug springen?“ (Bang)