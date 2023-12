Musik Mariah Carey kündigt neue Musik an Mariah Carey hat angekündigt, dass sie an neuer Musik arbeitet. Die ‚We Belong Together‘-Sängerin verriet, dass sie neue Songs geschrieben hat und dass auf einem der Lieder ein Chor zu hören sein wird. Die Prominente erzählte in einem Interview gegenüber ‚Good Morning America‘: „Es ist neue Musik am Horizont. Ich habe in den vergangenen drei, […]