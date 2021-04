Nick Carter erleichtert über die Geburt seines dritten Kindes

22.04.2021 19:03 Uhr

Backstreet Boy Nick Carter hat die Geburt seines dritten Kindes auf Twitter verkündet. Nach "kleineren Komplikationen" können der Musiker und Ehefrau Lauren aufatmen.

Nick Carter (41) ist zum dritten Mal Vater geworden. Das verkündete der Backstreet Boy stolz auf Twitter. Der Musiker lässt anklingen, dass nervenaufreibende Stunden hinter ihm und Ehefrau Lauren (37) liegen. „Wie viele Eltern nur zu gut wissen, laufen die Dinge manchmal nicht so, wie man sie plant. Wir hatten einige kleinere Komplikationen, aber nach der ersten Nacht sieht es etwas besser aus.“ In einem zweiten Tweet bedankte er sich für die Unterstützung und die vielen Gebete. Er verspricht den Followern, sie auf dem Laufenden zu halten.

Vor der Geburt hatte Nick Carter auf Instagram ein Bild gepostet, das ihn erschöpft und in Krankenhauskluft zeigt. Dazu schrieb er: „Ich bitte Gott, uns Kraft zu geben, um Mutter und Baby zu beschützen.“ Die Carters sind seit 2014 verheiratet und haben zwei weitere Kinder, den fünfjährigen Odin und die jüngere Saoirse (1). 2018 teilte das Paar mit, dass es bei einer Fehlgeburt ein Mädchen verloren hatte. Bei der Verkündung der Schwangerschaft im Januar 2021 erklärten die beiden, dass sie sich „nach einigen Fehlgeburten“ eigentlich damit arrangiert hatten, dass es bei ihren zwei Kindern bleiben würde. Dann hätten sie entdeckt, dass Lauren bereits im fünften Monat schwanger sei.

We are proud to announce that our baby has officially arrived. ??But as a parent knows all to very well, sometimes things don’t turn out the way you plan it. We have been experiencing some minor complications but things are looking a little better after the first night.

— Nick Carter (@nickcarter) April 22, 2021