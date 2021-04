Nick Carter: Erstes Foto mit seinem neuen Baby

Nick Carter ist nun stolzer Papa von drei Kindern (mia/spot)

27.04.2021 13:21 Uhr

Die Familie von Nick Carter ist endlich wieder vereint zu Hause - und um ein weiteres Mitglied gewachsen. Auf Instagram zeigt der Sänger das Mädchen erstmals nach den schweren ersten Tagen nach der Geburt.

Nick Carter (41) hat das erste Foto von seinem dritten Kind gezeigt. Auf dem Bild, das der ehemalige Backstreet Boy auf Instagram teilt, sitzt seine Frau Lauren Kitt (37) im Morgenmantel im Rollstuhl und hält das kleine Mädchen in den Armen. Dahinter posiert der stolze Papa breit grinsend unter einem „Welcome Baby“-Schriftzug.

In der Bildunterschrift bedankt sich Carter ausführlich bei den Ärzten und Schwestern des Krankenhauses. „Wir sind so dankbar für alles, was Sie für uns getan haben“, heißt es dort. Das kleine Mädchen, dessen Name noch nicht bekannt gegeben wurde, war bereits am 21. April auf die Welt gekommen. Mittlerweile seien Mama und Baby auch wieder zu Hause und es gehe ihnen gut. Doch offenbar gab es zuvor einige Komplikationen.

Vor fünf Tagen hatte Carter ein Bild von sich im Krankenhaus in betender Pose veröffentlicht und dazu geschrieben, er bete zu Gott, „ihnen Kraft zu geben, um Mama und Baby zu schützen“. Schon die Schwangerschaft war eine Überraschung gewesen für die kleine Familie: Kitt bemerkte sie erst im fünften Monat, weil sie nach mehreren Fehlgeburten nicht mehr damit gerechnet hatte, schwanger zu werden.