Nick Cave: „Kanye West ist der größte Künstler unserer Zeit“

Der australische Musiker Nick Cave ist seit Jahrzehnten für seine Individualität bekannt. Doch für ihn gibt es einen Künstler, der noch einzigartiger ist.

So erklärte Cave auf seiner Website ‘The Red Hand Files’ jetzt: „Kunst zu machen ist eine Form des Wahnsinns – wir schlüpfen tief in unsere eigene, einzigartige Vision und verlieren uns darin. Es gibt keinen Musiker auf der Welt, der sich so sehr der eigenen Verrücktheit verschrieben hat wie Kanye West, und in dieser Hinsicht ist er zu diesem Zeitpunkt unser größter Künstler.“

Quelle: instagram.com

Kanye West will hoch hinaus

West selbst reicht aktuell aber nicht nur die musikalische Karriere, wie er Ende letzten Jahres deutlich machte. Denn der 42-Jährige besteht darauf, bei der Präsidentschaftswahl 2020 zu kandidieren.

Der beste Freund seiner Frau Kim Kardashian, Jonathan Cheban, findet die Idee gut und weiß schon jetzt, dass er Kanye wählen würde.

„Will einen Job im Weißen Haus“

„Ich glaube, dass wir am Ende irgendwie im Weißen Haus landen. Ich weiß nicht, was meine Rolle sein wird, aber irgendwie, auf irgendeine Weise, werden wir es ins Weiße Haus schaffen. Ich brauche einen Job im Weißen Haus. Ich will, dass alle Kinder gutes Schulessen haben. Ich könnte Sozialmminister werden, irgendwas Lustiges. Sie erhöhen uns alle, ihr Erfolg motiviert mich“, erzählte er zuletzt gegenüber der ‚Daily Mail‘.Cheb