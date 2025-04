Stars John Lithgow glaubt, dass ‚Harry Potter‘ eine leichtere Verpflichtung ist als ‚The Crown‘ John Lithgow ist der Meinung, dass sein Zeitplan für ‚Harry Potter‘ einfacher sein wird als für ‚The Crown‘. Der 79-jährige Schauspieler wird in der kommenden siebenteiligen HBO-Adaption von J.K. Rowlings Zauberer-Saga Dumbledore spielen. Der amerikanische Star gab zu, dass er trotz des langen Engagements vielleicht nicht so oft in London sein muss, wie er es […]