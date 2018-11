Nick Jonas und Priyanka Chopra im Standesamt gesichtet?

Samstag, 10. November 2018 15:25 Uhr

Nick Jonas und Priyanka Chopra planen Berichten zufolge schon sehr zu heiraten.

Einem Bericht von „The Blast“ zufolge wurden der „Jealous“-Sänger und der „Quantico“-Star Anfang der Woche in einem Standesamt in Beverly Hills gesichtet. Dort hat das das Celebrity-Paar wohl einige Dokumente ausgefüllt und die amtliche Heiratserlaubnis erworben. Weiter heißt es da, dass Jonas und Chopra im Dezember 2018 in Indien die Ehe schließen wollen. Auf diesem Weg wäre ihre Heirat sowohl dort als auch in den USA anerkannt.

Quelle: instagram.com

Verlobung im Juli

Jonas und Chopra hatten sich im Juli dieses Jahres verlobt. Laut „People“ hatte Jonas gar einen ganzen Juwelier schließen lassen für den Zeitraum, in dem er den Ring auswählte.

Die 36-jährige Chopra und ihr stattliche zehn Jahre jüngerer und nur 1,70m kleiner Freund haben die Verlobung im August dann mit ihren Familien in Indien nachgefeiert. (CI)