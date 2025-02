Stars Nick Jonas: Dankbar für die Unterstützung seiner Familie

Nick Jonas - Red Sea International Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2025, 11:00 Uhr

Nick Jonas erzählte, dass er die Unterstützung seiner Familie schätzt.

Der Jonas Brothers-Star wird im März an den Broadway zurückkehren, wenn er im Musical ‚The Last Five Years‘ zu sehen ist.

Und jetzt hat Nick verraten, dass ihn seine Familie, einschließlich seiner Ehefrau Priyanka Chopra, bei seiner neuen beruflichen Herausforderung unterstützen würde. Der 32-jährige Star, der mit Priyanka die dreijährige Tochter Malti hat, sagte in einem Interview mit ‚E! News‘: „Meine Familie wird mich bei einigen dieser Dinge begleiten, was schön sein wird.“ Die Unterstützung seiner Liebsten sei der Meinung des Stars nach der Schlüssel, insbesondere dann, wenn man an einem so intensiven Projekt arbeitet. Jonas fügte hinzu: „Es hilft einem wirklich dabei, sich zu erden und es gibt einem die Art von Frieden, die man braucht.“ Der Musiker sei sich zwar bewusst, dass ihn seine Hauptrolle in dem Musical emotional und körperlich belasten wird, er sei jedoch fest entschlossen dazu, diese Herausforderung zu genießen.