Stars Nick Jonas: Darum hat er ’nicht immer‘ Zeit für seine Familie

Nick Jonas - Red Sea International Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2025, 14:00 Uhr

Nick Jonas hat wegen seines hektischen Terminkalenders „nicht immer Zeit“, die er mit seiner Familie verbringen kann.

Der 32-jährige Sänger ist seit 2018 mit Priyanka Chopra verheiratet und hat mit ihr die dreijährige Malti Marie. Aber erst jetzt, wo er in der Broadway-Premiere von ‚The Last Five Years‘ mitspielt, kann er ein richtiges Familienleben führen. Für den Star ist es eine „schöne Abwechslung“, da sie sich alle für die Show in New York niedergelassen haben.

Er erzählte der US-TV-Show ‚Extra‘: „Wir lieben einfach schöne Spaziergänge durch den Central Park, diese ruhige Zeit mit der Familie ist so eine gute Erholung vom Theater. Wie man gesehen hat, wenn man die Show gesehen hat, ist sie manchmal ziemlich intensiv. Der Zeitplan, acht Shows pro Woche, ist viel, aber er ermöglicht es mir, Zeit mit ihnen zu verbringen und am gleichen Ort zu sein, was man nicht immer bekommt, wenn man unterwegs ist. Also war es eine schöne Abwechslung.“

Der ehemalige Disney Channel-Star, der in den späten 2000er Jahren an der Seite seiner Brüder Joe und Kevin als Teil der Jonas Brothers berühmt wurde, ist in dem Stück an der Seite von Adrienne Warren zu sehen. Er gab zu, dass er sich „glücklich“ fühlt, jemanden bei sich zu haben, auch in den „schwierigen Momenten“ seines neuen Projekts. Er sagte: „Die letzte Tour, die wir gemacht haben, war die ‚Five Albums. One Night‘-Tour… Es hat etwa drei Stunden gedauert, bis ich fertig war, also habe ich das Gefühl, dass es ein wirklich gutes Training für den Marathon war, der diese Show ist, wenn man bedenkt, dass es die ganze Zeit nur ich und Adrienne sind. Es hat mich wirklich gut vorbereitet, aber ich würde sagen, dass die Shows genauso herausfordernd sind. Ich denke, eines der Dinge, die ich immer daran geliebt habe, ist die Idee, dass wir einfach im Moment sind und uns irgendwie verlieren, während wir unseren Träumen nachjagen. Und ich denke, das Wichtigste ist, einen Partner zu haben, der das unterstützt und das Gute sieht, auch in den schwierigen Momenten, in denen man sich im Dunst der Kreativität verliert. Und ich bin auf jeden Fall glücklich, das zu haben.“