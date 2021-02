02.02.2021 19:00 Uhr

Nick Jonas hofft auf viele Kinder

Musiker und Schauspieler Nick Jonas kann es gar nicht erwarten, mit seiner zehn Jahre älteren Frau Kinder zu kriegen.

Der 28-jährige Sänger freut sich darauf, mit seiner Frau Priyanka Chopra (38) eines Tages eine Familie zu gründen, denn er ist sich sicher, dass dies eine „wunderschöne Reise“ werden wird.

Aktuell fokussieren sich die beiden auf ihre Beziehung und ihre Karrieren – doch die Familienplanung ist definitiv ein Thema.

Man kann nicht alles beeinflussen

„Sie ist das wichtigste Teil des Puzzles und es ist offensichtlich etwas, von dem wir hoffen, dass es passiert und so Gott will, kommt es zusammen. Weißt du, was auch immer richtig ist. Wir sind gesegnet, einander zu haben und haben ein volles Herz für die Zukunft und die Dinge sind außerhalb deiner Kontrolle. Es wird eine schöne Reise werden und ich hoffe auf viele”, plaudert Nick Jonas gegenüber ‘E! News’ über die Zukunftspläne mit seiner Liebsten.

Der „Jealous“-Sänger freut sich nun aber darauf, als Coach zu „The Voice“ zurückzukehren. Und er ist entschlossen, „es richtig zu machen“, nachdem er im letzten Jahr in der Show gegen Blake Sheltons Team verloren hat. (Bang/KT)