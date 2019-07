Nick Jonas: So romantisch können Geburtstagsgrüße sein

Freitag, 19. Juli 2019 06:59 Uhr

Da schlägt nicht nur Priyanka Chopras Herz ganz hoch, wenn Ehemann Nick Jonas seiner Liebsten zuckersüße Geburtstagsgrüße auf Instagram übermittelt – sondern auch das aller anderen Frauen!

Zum 37. Geburtstag der Schauspielerin hat der 26-jährige Sänger jetzt ein romantisches Bild seiner Liebsten aus dem letzten Monat gepostet, das auf der Hochzeit von Joe Jonas und Sophie Turner entstand. „Licht meiner Welt. Mein ganzes Herz. Ich liebe dich, Baby. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag “, schrieb er dazu. Aaaaaaw!

Quelle: instagram.com

Jede Menge Instagram-Glückwünsche

Priyankas Schwägerinnen Danielle Jonas und Sophie Turner, sowie Joe Jonas sandten dem Star ebenfalls süße Wünsche via sozialer Medien. Sophie postete in einer Instagram-Story ein Foto, auf dem sie und Priyanka zusammensitzen und kuscheln, beide in Freizeitkleidung mit Papierkronen auf ihren hübschen Köpfchen.“Alles Gute zum Geburtstag für meine Schwägerin @priyankachopra“, schrieb sie. „Ich liebe dich.“

Danielle fügte auf ihrem eigenen Instagram-Account hinzu: „Alles Gute zum Geburtstag @priyankachopra! Ich hoffe, dein Tag ist so hell und schön, wie du es bist. Liebe dich!“ Joe Jonas würdigte Priyanka ebenfalls in seiner Instagram Story anlässlich ihres Geburtstages und veröffentlichte ein Foto, das sie auf dem Cover der aktuellen August-Ausgabe der „Elle“ zeigt. „Alles Gute zum Geburtstag Schwägerin!“, schrieb Joe . „Lieb dich! Schau, das bist du!“