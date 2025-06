Film Nick Jonas spielt KISS-Frontmann Paul Stanley in Biopic

06.06.2025

Nick Jonas soll Berichten zufolge den KISS-Frontmann Paul Stanley in einem neuen Biopic spielen.

Es wird angenommen, dass der Popstar und Schauspieler angeheuert wurde, um den Frontmann der Band in ‚Shout It Out Loud‘ zu verkörpern. McG wird bei dem Streifen Regie führen, der den Aufstieg der Rockband zum Ruhm nachzeichnen wird.

Der ‚Hollywood Reporter‘ berichtete jetzt, dass Jonas in „letzten Gesprächen“ sei, um die Rolle des Stanley zu übernehmen. Die Filmbosse sollen aber immer noch nach einem Schauspieler suchen, der den Bassisten des Sängers, Gene Simmons, spielt. Die Band hilft bei der Entwicklung des Projekts und Stanley und Simmons gehören zusammen mit McG zu den Produzenten. ‚Deadline.com‘ berichtet auch, dass Jonas plane, in dem Film den Gesang zu übernehmen und Zeit brauche, um seine Stimme zu trainieren, um Stanleys charakteristischen Gesang nachahmen zu können.

Der langjährige KISS-Manager Doc McGhee verriet zuvor, dass sich der Film auf die ersten vier gemeinsamen Jahre der Band nach der Gründung in den 1970er-Jahren konzentrieren wird. Im Gespräch mit ‚Talking Metal‘ im Jahr 2021 erklärte er: „Das Drehbuch ist komplett fertig … Und das Drehbuch handelt von den ersten vier Jahren von KISS. Im Grunde genommen war es, bevor sie berühmt wurden – es war bis zur Cadillac High.“ Damit bezieht er sich auf KISS‘ berühmtem Auftritt in einer Highschool-Turnhalle in Cadillac, Michigan im Jahr 1975. Fans können sich also auf Nostalgie freuen.