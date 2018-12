Nick Jonas und Priyanka Chopra sind jetzt verheiratet

Samstag, 1. Dezember 2018 19:19 Uhr

Popstar Nick Jonas und Schauspielerin Priyanka Chopra haben geheiratet!

Das Paar hat am heutigen Samstag in Indien den Bund fürs Leben geknüpft, berichtete zuerst das ‚People‘-Magazin. Die Hochzeit fand im luxeriösen Umaid Bhawan Palace in Jodhpur, Rajasthan statt – nur vier Monate nachdem das Paar sich im Juli 2018 verlobte. Seit Mittwoch dauerten die Feierlichkeiten an.

Der 36-jährige Chopra erschien in einem bezaubernden Brautkleid von Ralph Lauren- Jonas trug ebenfalls Ralph Lauren. Tatsächlich waren auch beide Familien, alle Brautjungfern und alle Trauzeugen (zu denen auch Chopras Bruder Siddharth und Jonas drei Brüder, Joe, Kevin und Frankie gehören ) anwesend.

Erstes digitales Vogue-Cover

Designer Lauren ist ein wichtiger Partner für das Paar – nicht nur weil er ein enger Freund der Schauspielerin ist – sondern auch, weil die beiden zu Gast bei der Met Gala 2017 waren und dort auch seine neueste Kollektion bewunderten, die eine Woche nach ihrer inoffiziellen Verlobung präsentiert wurde.

Quelle: instagram.com

Der Vater des Bräutigams, Paul Kevin Jonas Senior, leitete die christliche Zeremonie am Samstag ein, bei der das Paar edle Luxus-Hochzeitsarmbänder des berühmten Juweliers Chopard austauschte. Am Sonntag setzt das frisch gebackene Ehepaar ihr episches Hochzeitswochenende mit einer Hindu-Zeremonie fort, um Chopras kulturellen Hintergrund zu ehren.

Zu Ehren ihrer Hochzeit landwerte das Paar auf dem ersten digitalen Cover der Stylebibel ‚Vogue‘. Das Brautpaar wurde von Annie Leibovitz und Steven Brahms für zwei verschiedene Szenen fotografiert.