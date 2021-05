Nicki Minaj: Sohnematz lernt das Laufen

31.05.2021 20:15 Uhr

Nicki Minajs Sohn soll aktuell dabei sein, das Laufen zu lernen.

Die 38-jährige US-Rapperin hat am Samstag (29. Mai) auf ihrem Account auf Instagram ein süßes Video gepostet, in dem ihr acht Monate alter Junge, dessen Name der Öffentlichkeit noch immer unbekannt ist, versucht, zum ersten Mal ohne Hilfe zu gehen.

Nicki Minaj äfft ihren Sohn nach

In dem niedlichen Clip erzählte Nicki Minaj ihrem Sohn: „Versuchst du, das alles heute hinzubekommen? Probierst du das heute alles aus? Störe ich dich? Hast du es gerade geschafft?“ Und die „Anaconda“Sängerin gab dann vor, ihr Sohn zu sein und fügte witzelnd hinzu: „Mama, ich hatte es gerade geschafft, lass mich doch bitte in Ruhe. Ich hab keine Zeit für all das, Mama.“ In der Zwischenzeit sprach Nicki, die ihren Sohn mit ihrem Ehemann Kenneth Petty großzieht, zuvor darüber, dass das Stillen für sie „sehr schmerzhaft“ gewesen sei.

Sohn hat sich schnell ans Stillen gewöhnt

Während einer Frage-Antwort-Runde wurde Nicki von ihren Fans vor kurzem nach dem Stillen gefragt, woraufhin sie antwortete: „Er hatte kein Problem mit dem Stillen. Er hat sich im Krankenhaus angedockt, was für mich sehr überraschend war. Ich hatte befürchtet, dass er das vielleicht nicht tun würde. Aber das Stillen ist sehr schmerzhaft. Das Abpumpen ist es auch. Frauen lassen dieses Zeug viel zu leicht aussehen. Mütter sind wirklich Superhelden.“ (Bang)