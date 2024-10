Beauty & Fashion Nicki Minaj über ihren Stil

Nicki Minaj - April 2024 - Getty Images - Dreamville Music Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.10.2024, 16:00 Uhr

Nicki Minaj verriet, dass sie mit zunehmendem Alter immer „selbstbewusster“ in Bezug auf ihren Stil wird.

Die 41-jährige Rapperin erklärte, dass ihr Selbstwertgefühl mit jedem Meilenstein zugenommen habe und sie jetzt wisse, was ihr „gut steht“.

Die Künstlerin erzählte in einem Gespräch gegenüber dem ‚Vogue‘-Magazin: „Wenn man ein bestimmtes Alter erreicht – besonders Meilensteinalter wie 30, 40, 50 – dann wächst das Selbstbewusstsein als Frau einfach immer weiter. Man weiß dann, was an seinem Körper gut aussieht; man beginnt zu wissen, welche Frisur zu seinem Gesicht passt, welches Make-up zu dem Gesicht von einem passt. Man beginnt damit, sich selbst besser zu verstehen. Und wenn man sich selbst besser versteht, verzeiht man sich selbst. Man ist dazu in der Lage, sich selbst zu lieben, und man ist in der Lage, die Unvollkommenheiten zu lieben, die man vorher nie liebte. Früher konnte ich mir keine alten Fotos von mir anschauen, und wenn ich sie mir jetzt ansehe, liebe ich sie.“ Die ‚Barbie World‘-Sängerin ist Mutter eines vierjährigen Sohnes, der in der Öffentlichkeit als Papa Bear bekannt ist, den sie mit ihrem Ehemann Kenneth Petty großzieht. Nicki enthüllte, dass der Kleine schon damit anfängt, eine Leidenschaft für Mode zu entwickeln.