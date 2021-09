Nicki Minaj verbreitet Impfmythen – und legt sich mit Boris Johnson an

15.09.2021 12:47 Uhr

Rapperin Nicki Minaj und Briten-Premier Boris Johnson sind aneinandergeraten. Zuvor hatte die Musikerin Impfmythen verbreitet.

Rapperin Nicki Minaj (38) und der britische Premierminister Boris Johnson (57) haben sich einen öffentlichen Schlagabtausch geliefert. Der Grund: Die Musikerin hatte in den sozialen Medien einen bizarren Impfmythos verbreitet. Johnsons Berater Professor Chris Whitty (55) und der Regierungschef selbst kritisierten sie anschließend für die Verbreitung der „unwahren“ und „lächerlichen“ Geschichte.

Minaj war schon in den sozialen Medien ausgelacht und scharf kritisiert worden, nachdem sie ihren 22 Millionen Twitter-Followern die Story aufgetischt hatte. Sie erklärte darin, dass ihr Cousin sich nicht impfen lasse, weil sein Freund nach der Corona-Impfung angeblich impotent geworden sei. „Seine Hoden schwollen an.“ Seine Verlobte hätte die Hochzeit abgesagt.

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021