Nicki Minaj verkündet Karriereende

Nicki Minaj (36) hatte in den letzten Jahren künstlerisch nicht mehr allzuviel zu vermelden – außer in ihrer Heimat USA. Da stiegen ihrer Alben immer noch in die Top 5 auf. Jetzt hat sie völlig überraschend das Ende ihrer musikalischen Karriere verkündet. Was soll das? Ein PR-Gag?

Sie habe beschlossen, in den Ruhestand zu gehen, schrieb die einst so erfolgreiche Rapperin bei Twitter. „Ich habe entschieden, mich zurückzuziehen und eine Familie zu haben. Ich weiß, dass ihr jetzt glücklich seid. An meine Fans: Ehrt mich weiter bis zu meinem Tod, wenn ich in der Kiste liege, weil da niemand nach mir sieht. Ich liebe Euch für immer.“

Erst kürzlich verkündete sie, dass sie in den nächsten Monaten den ebenfalls in der Musikbranche wirkenden Kenneth Petty (40) heiraten wolle. Der gilt allerdings als registrierter Sexualstraftäter und saß Berichten zufolge auch schon wegen Mordes elf Jahre im Gefängnis. Minaj war zuvor mit den Rappern Safaree Samuels, Meek Mill und Nas liiert.

Fünftes Album bereits fertig

Ihr viertes und bis dato letztes Album „Queen“ erschien im August 2018. Ein fünftes Album hat sie offenbar noch in der Pipeline, wie sie noch im Juni bestätigte. Ihre bislang letzte Single „Megatron“ veröffentlichte sie Juni 2019.

Nicki Minaj, doe sich in den Sozialen Medien neuerdings „Mrs. Petty“ nennt, galt zeitweise als eine der erfolgreichsten Rapperinnnen der Welt und hat weltweit mehr als fünf Millionen Alben verkauft. Seit Jahren war ihr Stern allerdings am Sinken.

Zu ihren bekanntesten Hits gehörten „Super Bass“, „Starships“, „Anaconda“ und „Bang Bang“. 2007 veröffentlichtes sie ihr erstes Mixtape. 2010 wurde ihre erste Single „Massive Attack“ – ein Feature mit Sänger Sean Garrett veröffentlicht. Ende 2010 folgte dann ihr erstes Album „Pink Friday“.