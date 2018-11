Nicki Minaj verteilt Truthähne

Donnerstag, 22. November 2018 23:10 Uhr

Nicki Minaj hat hunderte Truthähne an Bedürftige in ihrer ehemaligen Wohngegend verteilt.

Die 35-jährige Rapperin ist am gestrigen Mittwoch (21. November) nach Queens zurückgekehrt, dem New Yorker Bezirk, in dem sie aufgewachsen ist. Dort verteilte sie mehr als 500 Truthähne an Bedürftige.

In einer schmucken Jacke in Metallic-Optik gab sie zusammen mit ihrer Mutter Carol auch warme Mahlzeiten aus und ließ sich gemeinsam mit den Fans fotografieren. Dabei entstand auch das folgende Foto, das die Rapperin zusammen mit dem befehlshabenden Offizier der Polizei von New York, Jerry O’Sullivan, zeigt:

Quelle: twitter.com



Die Polizei von NYC tweetete zu dem Event: „Wer sagt, dass Rapper der Nachbarschaft, in der sie aufgewachsen sind, nichts zurückgeben? @NICKIMINAJ kam her und verteilte mehr als 500 Truthähne an die Bewohner des Wohnprojekts South Jamaica.“ (CI)

Quelle: instagram.com