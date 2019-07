Nico Rosberg: „Ich will wieder was erreichen!“

Montag, 1. Juli 2019 09:14 Uhr

Für Nico Rosberg ist es manchmal schwer, seine Karriere mit der Familie auszubalancieren. Der 34-jährige ehemalige Formel 1-Star, der seine Motorsportkarriere mit dem Gewinn des Weltmeistertitels 2016 an den Nagel hing, will sein Leben keineswegs fortan als „Sport-Rentner“ fortführen.

Vielmehr ist er seit geraumer Zeit fleißig dabei, sich eine zweite, neue Karriere, unter anderem als Investor in vielversprechende Start-ups, aufzubauen. Nun war der geborene Wiesbadener, dessen Vater Keke Rosberg ebenfalls einmaliger Formel 1-Weltmeister ist, zum „Digital-Festival“ in Hamburg eingeladen und berichtete dort der Illustrierten ‚Gala‘ von seinen ehrgeizigen Plänen – und wie diese ihn in Bezug auf seine Familie manchmal vor eine Herausforderung stellen.

„In meiner zweiten Karriere will ich […] wieder etwas erreichen“, beschreibt der blonde Technik-Fan seine Ambitionen, zu denen die Erfindung und der Verkauf eines Produktes zählt, durch dessen Gewinn er „dem Planeten etwas wiedergeben“ möchte.

Er will ein Buch schreiben

Außerdem träumt Rosberg davon, mit einem eigenen Buch, einer Art Karriereratgeber und Selbsthilfeanleitung, als Autor auf der Bestseller-Liste der renommierten ‚New York Times‘ zu landen.

Seine Vorhaben bereiten ihm manchmal aber auch Kopfschmerzen, weil er sich eigentlich vorgenommen hatte, sich nach der Abkehr vom Motorsport mehrheitlich seiner Familie zuzuwenden, wie Nico im Interview offenbarte: „Phasenweise kommt mir mein Unternehmertum dazwischen. Gerade war es mein ‚Greentech Festival‘, warum ich nicht zu Hause sein konnte. Jetzt waren wir aber ein paar Tage auf Ibiza im Familienurlaub. Vivian sagt dann schon mal was, wenn es ihr zu viel wird. Ich selbst trage diesen Kampf schon vorher mit mir aus. Auf der einen Seite möchte ich etwas bewegen und erreichen. Ich brauche Herausforderungen und will Vollgas geben. Auf der anderen Seite möchte ich mich bremsen und für meine Familie da sein.“ Rosberg, der in Monaco aufgewachsen und dort beheimatet ist, ist seit unglaublichen 16 Jahren mit seiner Vivian zusammen. Die beiden heirateten 2014 und haben zwei Töchter.